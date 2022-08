Nach Eklat um Abbas: Scholz' Sprecher räumt eigenen Fehler ein

Angela Merkel übt heftige Kritik an Abbas

Auch die ehemalige Bundeskanzlerin meldete sich zu Wort. Dass Angela Merkel das tut, ist sehr ungewöhnlich. Als sie aus dem Amt ausschied, hatte sie angekündigt, sich nur in außergewöhnlichen Situationen zu aktuellen politischen Themen zu äußern. Auf Anfrage der "Bild"-Zeitung erklärte eine Sprecherin Merkels nun, die Äußerung von Abbas sei ein inakzeptabler Versuch, "die Singularität der von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen des Zivilisationsbruchs der Shoa zu relativieren beziehungsweise den Staat Israel direkt oder indirekt auf eine Stufe mit Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus zu stellen".

Kritik hagelte es insgesamt reichlich. CDU-Chef Friedrich Merz sprach - offenbar mit Blick auf Abbas und Scholz - von einem "unfassbaren Vorgang im Kanzleramt". Der israelische Ministerpräsident Jair Lapid bezeichnete Abbas' Äußerung als "Eine moralische Schande, eine ungeheuerliche Lüge".

Auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland fand deutliche Worte: "Abbas tritt das Andenken an sechs Millionen ermordete Jüdinnen und Juden mit Füßen und beschädigt die Erinnerung an alle Opfer des Holocaust." Christoph Heubner vom Internationalen Ausschwitz-Komitee äußerte sein Befremden, "dass die deutsche Seite auf Abbas‘ Provokationen nicht vorbereitet war und seine Äußerungen zum Holocaust in der Pressekonferenz unwidersprochen geblieben sind".

"War nicht so gemeint" - Palästinenserpräsident Abbas rudert zurück

Abbas hat mittlerweile versucht, die Empörung über seine umstrittene Äußerung zu dämpfen, "Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist", schrieb die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Abbas stellte klar, er habe in Berlin nicht die Einzigartigkeit des Holocaust infrage stellen wollen.

Auf die Frage, ob das dem Kanzleramt ausreiche, erklärte Regierungssprecher Hebestreit, man bleibe im Kontakt mit den Palästinensern und im Nahost-Konflikt engagiert, angesichts des Eklats könne man nicht alle Brücken abbrechen. Dennoch hat dieses erste persönliche Treffen von Scholz und Abbas nicht dazu beigetragen, die Beziehungen der beiden zu verbessern. Mit Israels Premierminister Jair Lapid will der Bundeskanzler morgen telefonieren.