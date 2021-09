Ab November keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte bei Quarantäne

Bei einem Verdienstausfall im Falle einer Corona-Quarantäne ist bislang erstmal der Staat eingesprungen. Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Bundesländer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollte in ihrer Beratung heute eine möglichst einheitliche Linie finden.

Mit dem Ergebnis: Bei Verdienstausfällen wegen angeordneter Corona-Quarantäne sollen die meisten Nicht-Geimpften spätestens ab 1. November keine Entschädigung mehr bekommen. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern mehrheitlich. Enthalten haben sich Bremen und Thüringen.

Holetschek: Beschluss sei Umsetzung eines Gesetzes

Wie Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, in einem Pressestatement nach der Sitzung sagte, seien sich die Minister im Kern einig gewesen, dass es um geltendes Recht gehe. "Wir haben ein Gesetz, das es umzusetzen gilt", Holetschek. Man könne nicht willkürlich sagen, dass man etwas nicht tue, sondern "es ist im Gesetz drin". Wer das ändern wolle, müsse das Gesetz ändern.

Im Infektionsschutzgesetz stehen bereits Ausnahmen für Nicht-Geimpfte. Bislang wurde sie nur noch nicht angewandt. Konkret heißt es dort, Anspruch auf eine Entschädigung bestehe nicht, wenn die angeordnete Quarantäne durch eine öffentlich empfohlene Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Gleiches gilt, wenn man eine "vermeidbare Reise" in ein Corona-Risikogebiet mit hohen Infektionszahlen im Ausland gemacht hat und dann nach der Rückkehr in Quarantäne muss.

Spahn für Ende der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne

Bereits am Morgen vor der Sitzung hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigt, dass er zusammen mit den Gesundheitsministern der Länder das Ende der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne beschließenwolle. "Es geht dabei nicht um Druck, sondern um Fairness", sagte Spahn im ZDF-"Morgenmagazin". "Warum sollen andere dafür zahlen, dass jemand für sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen?" Sich impfen zu lassen, sei eine freie Entscheidung, erklärte Spahn. "Zur freien Entscheidung gehört auch Verantwortung."

Holetschek: Kein Grund, dass Steuerzahler dafür gerade steht

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hatte seine Position mehrfach deutlich gemacht: Wenn nicht gesundheitliche Gründe gegen eine Impfung sprächen, sehe er letztlich keinen Grund mehr, dass Entschädigungen für Verdienstausfälle vom Steuerzahler geschultert werden müssten. Jeder könne sich impfen lassen und eine Quarantäne vermeiden, sagte der CSU-Politiker.

Bisher haben die Bundesländer seit Beginn der Corona-Pandemie dafür rund 600 Millionen Euro ausgegeben. Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes.

Ausgleich im Krankheitsfall - nicht aber in Quarantäne

Konkret geht es um Ausgleich für Verdienstausfälle durch den Staat bei Quarantäne, etwa wenn man Kontaktperson von Infizierten war. Unabhängig davon haben Beschäftigte Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber im Krankheitsfall, also wenn man sich mit Corona infiziert hat.

Bei Infektionsverdacht etwa als Kontaktperson von Infizierten kann das Gesundheitsamt anordnen, dass man in Quarantäne gehen muss - und nicht ins Büro oder in den Betrieb kann. Allerdings wird dies mehr und mehr zu einem Thema für Menschen, die noch nicht geimpft sind. Denn für vollständig Geimpfte gelten Quarantäne-Vorgaben meist nicht.

Bisher: Arbeitgeber geht in Vorleistung und kann Erstattung beantragen

Bislang können Beschäftigte, die wegen angeordneter Quarantäne nicht arbeiten konnten und deshalb finanzielle Ausfälle zu beklagen hatten, eine Entschädigung bekommen. Konkret geht bei der Auszahlung der Arbeitgeber in Vorleistung - und kann sich dann per Antrag wiederum das Geld vom Staat erstatten lassen.

Dabei gilt: Für sechs Wochen kann eine Entschädigung in voller Höhe des Ausfalls gewährt werden, wie das Bundesgesundheitsministerium erläutert. Mit Beginn der siebten Woche kann noch eine Entschädigung von 67 Prozent des entstandenen Verdienstausfalls zugebilligt werden – für einen vollen Monat aber höchstens ein Betrag von 2.016 Euro.

In Baden-Württemberg gilt Regelung seit 15. September

Einige Länder haben bereits einen Vorstoß gemacht. Als erstes Land hat Baden-Württemberg den Stopp für Entschädigungen für Ungeimpfte bei Verdienstausfällen beschlossen. Seit 15. September gilt die Regelung. Ausnahmen gibt es für Menschen, die eine Schutzimpfung etwa aus medizinischen Gründen nicht in Anspruch nehmen können. Rheinland-Pfalz will dies zum 1. Oktober umsetzen. Beispielsweise in Bremen und Nordrhein-Westfalen planen die Regierungen ähnliche Schritte im Oktober.

Die Kompetenz für die Umsetzung liegt letztlich bei den Ländern, obwohl ein bundeseinheitliches Vorgehen angestrebt wird.

Darf der Arbeitgeber über den Impfstatus Bescheid wissen?

Möglich ist ein Ende der Lohnfortzahlungen nur, wenn der Arbeitgeber über den Impfstatus des Arbeitnehmers Bescheid weiß. Eine solche Impfauskunftspflicht gibt es aktuell aber lediglich für bestimmte Berufsgruppen – etwa für Mitarbeitende in Krankenhäusern.

Kritik von Gewerkschaft, Verbänden und aus der Politik

Als "Impflicht durch die Hintertür" bezeichnete der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann im Vorfeld eine Abschaffung der Lohnfortzahlung. Er kritisierte, dass die Politik das Problem fehlender Impfbereitschaft auf die Unternehmen und Beschäftigen verlagere.

Unterstützung bekamen die Gewerkschaften bereits von Bayerns stellvertretendem Ministerpräsidenten und Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger: Aus seiner Sicht ist es kontraproduktiv, wenn Ungeimpften in Quarantäne nicht der Lohn weitergezahlt werde. Das führe dazu, dass Kontakte verschwiegen und Infektionsketten nicht unterbrochen würden.

Auch der Sozialverband VdK lehnt die Pläne bereits vor der Ministerkonferenz ab. "Der Verdienstausfall muss bei einer Quarantäne unabhängig vom Impfstatus gezahlt werden", teilte VdK-Präsidentin Verena Bentele mit. Sie wies darauf hin, dass es zurecht keine allgemeine Impfpflicht gebe. Also dürfe es auch keine "existenzgefährdenden Folgen" haben, wenn sich etwa chronisch Kranke gegen eine Impfung entschieden, weil Auswirkungen einer Impfung auf ihre Gesundheit noch nicht einschätzbar seien. Gerade Menschen mit angeschlagener Gesundheit und Arme würde die Streichung des Verdienstausfalls besonders treffen, mahnte Bentele und forderte eine einheitliche Regelung.

Debatte um Ende kostenloser Schnelltests

Ab 11. Oktober sollen nach einem Beschluss von Bund und Ländern auch Corona-Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos zu haben sein. Wer sich impfen lassen könnte, soll ab dann dafür bezahlen müssen. Die Gesundheitsexperten von SPD und Grünen, Karl Lauterbach und Janosch Dahmen, äußerten die Sorge, dass sich ungeimpfte Angestellte aus Sorge vor Quarantäne nicht mehr testen lassen. Dann könne eine "verdeckte Pandemie" entstehen, sagte Dahmen der "Rheinischen Post". "Die neue Regelung ist nicht zu Ende gedacht", sagte Lauterbach der Zeitung.

Skeptisch äußerte sich auch Eugen Brysch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. "Argumente und niederschwellige Angebote sind besser als Daumenschrauben", sagte Brysch der Nachrichtenagentur dpa mit Blick auf die Impfkampagne.