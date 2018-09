Ab jetzt kann man Baukindergeld beantragen

Beantragen können Familien das Baukindergeld bei der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Eine Familie mit einem Kind bekommt – verteilt auf zehn Jahre – 12.000 Euro, mit zwei Kindern 24.000 und so weiter. Den Staatshaushalt kostet das Baukindergeld in diesem Zeitraum voraussichtlich rund zehn Milliarden Euro.

In der Bauphase fließt noch kein Baukindergeld

Familien können den Antrag auf Baukindergeld allerdings erst dann stellen, wenn sie in das Haus einziehen, also noch nicht während der Bauphase. Damit will das Bauministerium vermeiden, dass jemand das Fördergeld bekommt und dann doch nicht baut.

Das Baukindergeld war auf Drängen der Union beschlossen worden. Bauminister Seehofer von der CSU will damit gezielt junge Familien und deren Wunsch nach einem Eigenheim fördern. Er sieht das Baukindergeld auch als Beitrag gegen Altersarmut.

Kritiker warnen vor Mitnahmeeffekten

Kritiker dagegen sagen: Das Baukindergeld nütze fast nur Familien, die auch ohne die Förderung bauen würden. Außerdem entstünden die neuen Häuser eher außerhalb der Ballungsräume – also nicht da, wo der neue Wohnraum eigentlich gebraucht würde.

Die Kritiker warnen zudem vor steigenden Grundstückspreisen und sie sagen, Baufirmen könnten mit Einführung des Baukindergeldes ihre Preise erhöhen und so die staatliche Förderung abschöpfen.