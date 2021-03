Ab heute Testpflicht für alle Reiserückkehrer

Mallorca gilt nicht mehr als Risikogebiet. Auch deshalb waren zuletzt wieder mehr Urlauber auf die Insel geflogen. Denn bislang galt für Nicht-Risikogebiete: Die Test- und vor allem die Quarantänepflicht bei Einreise nach Deutschland entfallen. Doch seit heute ist einer dieser Vorteile obsolet. Seit Mitternacht müssen alle, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen, ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können. Die Kosten für den Test tragen die Urlauber selbst. Ob PCR-Test oder Antigenschnelltest ist dabei egal, jedoch darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. Kontrolliert wird dieser am Abflugort von der jeweiligen Airline.

Schnelltest am Flughafen von Mallorca

Die Fluggesellschaft Eurowings, die viele Flüge von Mallorca nach Deutschland anbietet, geht nicht von größeren Problemen aus. "Die meisten Passagiere sind bereits sensibilisiert für das Thema", sagt Pressesprecher Florian Gränzdörffer auf Anfrage des BR. Außerdem habe man die betreffenden Fluggäste über Testmöglichkeiten vor Ort informiert. Notfalls könne - zumindest auf Mallorca - auch noch kurz vor Abflug ein Schnelltest am Flughafen gemacht werden.

Luftverkehrsverband: "Keine ausreichenden Testkapazitäten"

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) allerdings sieht die allgemeine Testpflicht, die vorerst bis zum 12. Mai gelten soll, nicht nur positiv. Die Flugunternehmen seien zwar entschlossen, die Umsetzung der erweiterten Testpflicht zu unterstützen und die Fluggäste darüber zu informieren, aber: "Nicht an allen weltweiten Destinationen stehen den Passagieren ausreichende Testkapazitäten zur Verfügung", heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. Ausnahmemöglichkeiten müssten dringend geregelt werden, sonst blieben Passagiere im Ausland zurück. Es müsse in Ausnahmefällen möglich sein, Passagiere erst in Deutschland am Flughafen zu testen. Außerdem sollten sich nach Meinung des BDL die Reiseregelungen am tatsächlichen Infektionsrisiko vor Ort orientieren.

Quarantänepflicht bei positivem Testergebnis

Der Pauschalreisen-Anbieter FTI rechnet zum Start der Testpflicht mit wenig Problemen. Die Hotels und die Agentur vor Ort kümmerten sich um die Urlauber und informierten sie nicht nur über Testmöglichkeiten, sondern organisierten diese zum Teil auch für sie - sei es mit einem Transfer zum Krankenhaus oder sogar mit Abstrichen in der Unterkunft selbst, so das Unternehmen auf BR-Anfrage. Fällt der Test positiv aus, muss der Reisende nach den Vorschriften des Aufenthaltslandes in Quarantäne. Auf Mallorca gebe es dafür spezielle Quarantäne-Hotels, so FTI.

Wer nicht – etwa über seinen Pauschalreisenanbieter – eine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat, muss sich bei einem positiven Testergebnis allerdings auf zusätzliche Kosten einstellen: Etwa für die Um- und Neubuchung des Flugs oder die Unterbringung während der Quarantäne-Zeit. "Das ist ganz klar das Risiko des Kunden und kann nicht auf die Fluggesellschaften oder Reiseanbieter abgewälzt werden", sagt Kay Rodegra, Anwalt für Reiserecht in Würzburg.