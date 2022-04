A2-Milch: Besser und gesünder als herkömmliche Milch?

In Neuseeland, Australien, Großbritannien und in China gibt es sie schon. Reine A2-Milch, sagen die einen, sei viel gesünder. Die anderen wiederum halten diese Behauptung schlichtweg für Humbug. Auch in Bayern springen nun einige Landwirte auf diesen Zug auf – aber was ist dran?

A1 oder A2: Was macht den Unterschied?

Kuhmilch enthält verschiedene Eiweiße, darunter auch das sogenannte Milcheiweiß Beta-Kasein. Dieses Beta-Kasein ist aus 209 Aminosäuren zusammengesetzt. Der Unterschied zwischen A1- und A2-Milch liegt an Position 67 dieser Kette von Aminosäuren. Bei A2 Beta-Kasein sitzt an dieser Stelle die Aminosäure Prolin, während die A1-Milch hier die Aminosäure Histidin enthält. Bei A1-Milch wird die Eiweißkette an dieser Stelle häufiger aufgespalten als bei der A2-Milch. Dieses aufgespaltene Eiweiß-Bruchstück, genannt "Betacasomorphin" - kurz "BCM7," ist es, was in Verdacht steht, bei A1-Milch Unverträglichkeiten auszulösen und bei A2-Milch eben nicht.

In der Genetik steckt das Geheimnis

Es liegt an der Genetik der jeweiligen Kuh, welche Milch sie gibt. Homozygote, also reinerbige Tiere haben von beiden Elterntieren die gleiche Erbinformation für ein bestimmtes Merkmal erhalten. Deshalb geben sie reine A1- oder reine A2-Milch. Mischerbige Tiere geben A1/A2 Milch. Diese Milch wird zur Gruppe der A1-Kühe gezählt.

Ist A2 Milch gesünder?

An der tierärztlichen Fakultät der LMU München untersucht Prof. Dr. Cornelia Deeg A2 Milch. Fragestellung ihrer Untersuchung ist: Welche Auswirkung hat A2-Milch auf das Immunsystem?! Ergebnis: Keine der beiden Milcharten, also weder A1-Milch noch A2-Milch, hat einen Vorteil oder Nachteil für das Immunsystem.

Auch was die Verdaulichkeit der A2-Milch angeht, fehlt es laut Prof. Dr. Deeg an einer groß angelegten, unabhängig durchgeführten Verzehrstudie. In dieser müssten die Konsumenten entweder nur A1-Milch oder A2-Milch zu sich nehmen. Erst dann könnte geprüft werden, ob es den einen Konsumenten mit der Verdaulichkeit wirklich besser geht, als den anderen.

Es wird also noch eine Zeit dauern, bis es mehr Ergebnisse zur A2-Milch gibt. Die tierärztliche Fakultät der LMU München hat aber schon signalisiert sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und neue Studien durchzuführen.