Risikogebiete und Fallzahlen: Corona-Daten für Europa

Überblick zur Corona-Lage in Europa

Die folgende interaktive Karte zeigt zusammenfassend, wie es aktuell in den europäischen Ländern bezüglich Corona aussieht.

Über den ersten Reiter kommen Sie zu den aktuellen Fallzahlen, die Daten dafür werden vom European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) zur Verfügung gestellt. Farblich dargestellt ist die Anzahl der neuen Fälle, auf 100.000 Einwohner gerechnet, in den vergangenen 14 Tagen. Dieser Wert wurde vom ECDC als Parameter für den Ländervergleich gewählt. Er wird in Deutschland nicht verwendet, ähnelt aber der hier für die Politik maßgeblichen 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen).

Wählt man ein Land aus, zeigt eine tabellarische Übersicht weitere Kennwerte, etwa die Gesamtzahl an gemeldeten Infektionen und die Todesfälle. Über den zweiten Reiter sehen Sie, wie die einzelnen Länder von den oben genannten offiziellen Stellen eingestuft werden. Wählt man ein Land aus, erhält man weitere Informationen und weiterführende Links.