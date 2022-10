Nach Antisemitismus-Vorwürfen: Adidas trennt sich von Kanye West

Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen den US-Rapper Kanye West, der sich aktuell "Ye" nennt, beendet Adidas die Zusammenarbeit mit dem Musiker und Modeschöpfer mit sofortiger Wirkung. "Adidas duldet keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede. Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich", heißt es in einer Mitteilung.

Adidas will außerdem alle Zahlungen an West und die Produktion der gemeinsamen Modemarke mit sofortiger Wirkung einstellen. Adidas und der US-Rapper brachten seit 2015 unter dem Label "Yeezy" Mode und Schuhe heraus. Analysten schätzen, dass Adidas diese Zusammenarbeit allein pro Jahr mehr als eine Milliarde Euro an Umsatz gebracht hat.

Protest in sozialen Medien wurde immer lauter

Doch Kanye West machte immer wieder kontroverse Schlagzeilen - seine Ex-Frau Kim Kardashian hatte vor diesem Hintergrund 2020 erklärt, West leide an einer bipolaren Störung. Aktuell stand West massiv wegen antisemitischer Aussagen in Interviews und Tweets in der Kritik.

Seit Tagen rollte deswegen eine Protestwelle durch die sozialen Kanäle - mit den Hashtags #canceladidas und #boycottadidas. Auch Prominente, wie die Schauspielerin Jamie Lee Curtis, hatten sich eingeschaltet und eine Reaktion von Adidas gefordert – zuletzt auch der Zentralrat der Juden in Deutschland.