"99 Prozent richtig gemacht": Politiker nehmen WHO in Schutz

Am 15. April tritt US-Präsident Donald Trump in den Rosengarten des Weißen Hauses. Er verkündet: Die USA stellen ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Erst einmal müssten das "Missmanagement" und die "Vertuschung" bei der Ausbreitung des Corona-Virus untersucht werden. Es sind schwere Vorwürfe, die der Präsident erhebt, der in seinem Land selbst wegen seiner späten Reaktion auf die Pandemie in der Kritik steht. Aber ist an Trumps Vorwürfen etwas dran?

WHO: internationaler Koordinator

Die WHO ist sozusagen die Abteilung für Gesundheitsschutz der Vereinten Nationen. Beim Ausbruch einer Pandemie laufen bei ihr die Fäden zusammen. Sie bringt verschiedenen Akteure aus aller Welt an einen Tisch: Wissenschaftler, Politiker, Mediziner. Sie entwickelt Richtlinien zur Bekämpfung und dem Umgang mit der Krankheit und soll den Mitgliedsländern dabei helfen, miteinander abgestimmt vorzugehen.

Lauterbach: Kritik ist unverhältnismäßig

Dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zufolge wird die WHO dafür bezahlt, dass sie grundsätzliche Fragen stellt und beantwortet: "Was ist das für ein Virus? Wie gefährlich ist es, und wie muss man die Gefahrenstufe in bestimmten Bereichen einteilen?" Die Kritik von Trump an der WHO bezeichnet der promovierte Epidemiologe Lauterbach als unverhältnismäßig: "99 Prozent hat die WHO richtig gemacht. Ein Prozent war falsch." Trump habe da eine deutlich schlechtere Bilanz vorzuweisen: Etwa die Hälfte der Schritte, die der US-Präsident in die Wege geleitet habe, waren nach Einschätzung von Lauterbach falsch oder kamen zu spät.

WHO: Wir haben schon Januar reagiert

Auch die WHO selbst weist die Kritik zurück. Wenige Tage nachdem China die ersten Fälle am 31. Dezember gemeldet hatte, habe man schon den Krisenstab aktiviert.