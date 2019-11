9. November 1989: Der Tag, an dem die Mauer fällt

Oder die von Angela Merkel, die den Mauerfall beinahe verschwitzt hätte, weil sie gerade in einer Sauna in Ostberlin sitzt. Oder die Oder die von Udo Jürgens, der in einem Restaurant in Westberlin von der Sensation erfährt und sich unverzüglich unter die jubelnden Menschenmenge mischt.

"Sofort ... unverzüglich ..."

Aber nichts davon wäre an diesem 9. November 1989 passiert, wenn Günter Schabowski sich nicht gegen Ende einer langatmigen Pressekonferenz an den Zettel erinnert hätte, den ihm Egon Krenz kurz zuvor noch zugesteckt hatte. Darauf stehen die Worte, die eigentlich erst am nächsten Tag veröffentlicht werden sollten, und die Politbüromitglied Schabowski - aus Versehen? - bereits jetzt in die Mikrofone spricht.