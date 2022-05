9. Mai in Russland: Siegesparade ins Ungewisse

Materialschlacht im Geist der Geschichte

Wegen Materialmangels ausfallen wird die staatlich verordnete Feier zum Jubiläum des "großen vaterländischen Sieges" freilich nicht, im Gegenteil: Unbestätigten Meldungen zufolge plant Russland in diesem Jahr nicht nur Militärparaden in 28 russischen Städten, sondern auch einen Aufmarsch in der zerstörten südukrainischen Hafenstadt Mariupol. Beim landesweit größten Event in Moskau sollen 11.000 Soldaten und 131 Militärfahrzeuge zu sehen sein, außerdem 77 Hubschrauber und Flugzeuge.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte die Paraden zur Leistungsschau russischer Militärtechnik: "Erstmals werden in der motorisierten Kolonne moderne Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Tornado-G mit 122 Millimeter Kaliber und ausgestattet mit automatischen Steuerungs- und Feuerleitsystemen über den Roten Platz rollen." Und Wladimir Putin hat zuletzt keinen Zweifel daran gelassen, dass er gewillt ist, sein Arsenal gegen "Landesfeinde" aller Art einzusetzen.