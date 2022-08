9-Euro-Ticket Nachfolge: Wie geht es jetzt weiter?

Das 9-Euro-Ticket ist sehr beliebt, auch bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Er lobte zuletzt das günstige Ticket als "eine der besten Ideen, die wir hatten." Bundesfinanzminister Christian Lindner auf der anderen Seite hat mehrmals betont, die Idee sei "nicht finanzierbar". Wie geht es nun also weiter, wenn Anfang September das Ticket ausgelaufen ist? Welche Vorschläge gibt es?

Regionalticket für 29 Euro, Bundesticket für 49 Euro

Die Grünen haben vor Kurzem ein Konzept für die Nachfolge vorgestellt. Anstelle des 9-Euro-Tickets soll es aus ihrer Sicht zwei Ticket-Varianten geben: ein Regionalticket für 29 Euro im Monat und ein bundesweites Ticket für 49 Euro. Für ein 29-Euro-Ticket hatten sich zuvor auch die Verbraucherzentralen ausgesprochen.

Das regionale Ticket soll sich vor allem an Pendler richten, die jeden Tag zu Arbeit fahren. Dafür soll Deutschland in acht große Verkehrsregionen eingeteilt werden. Bayern wäre in diesem Beispiel eine dieser acht Verkehrszonen.

Regionales Länder-Plus-Ticket

Die Zonen sind angelehnt an eine Idee des ökologischen Verkehrsclubs Deutschlands (VDC), der eine eigene Ticket-Idee ins Rennen schickt: das Länder-Plus-Ticket. Für eine Verkehrsregion würde das Ticket standardmäßig 75 Euro pro Monat kosten und als vergünstigtes Jobticket 60 Euro. Zusätzlich schlägt der VDC ein Sozialticket für 30 Euro vor.

Wer deutschlandweit im Regionalverkehr fahren will, müsste beim VDC-Vorschlag ein Monatsticket für 135 Euro kaufen. Aus Sicht des VDCs sollen die Tickets zwar bezahlbar sein für alle, aber gleichzeitig auch so gestaltet, dass Bund, Länder und Verkehrsbetriebe sie dauerhaft finanzieren können, ohne den ÖPNV-Ausbau zu bremsen.

Deutschlandweites Ticket für 69 oder Jahresticket für 365 Euro

Preisgünstiger ist der Vorschlag vom Verband deutscher Verkehrsunternehmen: ein Klimaticket für Bus und Bahn für 69 Euro im Monat. Es soll in ganz Deutschland gelten, für alle Regionalbahnen, Busse, U- und S-Bahnen und Trams.

Statt eines Monatstickets ist auch eine Jahresvariante immer wieder im Gespräch: ein 365-Euro-Ticket. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte dieses Ticket im Juli für den gesamten ÖPNV in Deutschland vorgeschlagen. Rechnerisch ein Euro pro Tag für Bus und Bahn. Auch im Koalitionsvertrag der schwarz-orangenen Regierung in Bayern steht die Idee des 365-Euro-Jahrestickets – eine Idee, die in Bayern bisher nicht umgesetzt wurde.

9-Euro-Ticket Nachfolge: Welche Hürden gibt es?

Die große Frage ist: Wer bezahlt die Kosten fürs Ticket? Beim Vorschlag der Grünen mit einem 29-Euro-Regionalticket und einem 49-Euro-Bundesticket wären jährlich Zuschüsse von zwei Milliarden Euro für die Verkehrsbetriebe nötig, rechnet der Verband deutscher Verkehrsunternehmen vor. Die Grünen schlagen vor, die Besteuerung von Dienstwagen stärker an den CO2-Austoß der Autos zu koppeln. Mit den Mehreinnahmen dort könnte das Ticket finanziert werden.

Aus der SPD kommt der Vorschlag, günstige ÖPNV-Tickets mit einer Sondersteuer auf hohe Zusatzgewinne von Energieunternehmen gegenzufinanzieren. Beide Vorschläge stoßen auf Kritik bei der FDP.

Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schäfer von den Grünen, hat signalisiert, dass die Bundesländer bereit seien, ein Nachfolgeangebot mitzufinanzieren. Widerspruch dafür gab es von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Die Länder zahlten bereits für etliche Entlastungsmaßnahmen des Bundes mit.

Wann wird entschieden?

Wann und in welcher Form ein Nachfolger kommen könnte, ist offen. Bundeskanzler Scholz sagte auf dem Tag der offenen Tür der Bundesregierung nur grundsätzlich, dass Verkehrsminister Volker Wissing zusammen mit den Bundesländern prüfe, wie die "Bequemlichkeit, Benutzbarkeit und vielleicht auch die Bezahlbarkeit" im ÖPNV besser geregelt werden könne. Konkreter äußerte er sich nicht zu einem Nachfolgeticket.

Das 9-Euro-Ticket in seiner bisherigen Form weiterzuführen, lehnt der Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ab. Das sei auf Dauer nicht finanzierbar. Das Ticket zu verlängern würde 14 Milliarden Euro kosten, rechnete sein Parteikollege, Finanzminister Lindner, beim ARD-Sommerinterview vor. Dieses Geld würde dann an anderen Stellen wie der Bildung oder für Investitionen im Schienennetz fehlen.

Ein Ticket direkt im Anschluss an das 9-Euro-Ticket ab September dürfte allein aus technischen Gründen unrealistisch sein. Technisch ließe sich nur eine reine Weiterführung des Tickets schnell umsetzen, hieß es zuletzt von mehreren Verkehrsverbünden.