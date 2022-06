BR24live Tagesgespräch: 9-Euro-Ticket - gut oder doch nicht?

Millionen haben es gekauft, Pendler haben es automatisch: das 9-Euro-Ticket. Seit einer Woche nun gilt es in allen Bussen und Bahnen des Regional- und Nahverkehrs in ganz Deutschland. Den ersten Stresstest musste das Ticket am langen Pfingstwochenende überstehen - mit gemischter Bilanz.

Es kam zu überfüllten Zügen, Fahrgäste wurden sogar abgewimmelt, Fahrräder konnten nicht mitgenommen werden und vom Fahrgastverband Pro Bahn hagelt es Kritik. Haben Sie auch Erfahrungen gemacht? Was halten Sie grundsätzlich von der Idee?

Live im Studio

Gast im Studio bei Moderator Stefan Parrisius ist heute der Verkehrsforscher Weert Canzler vom Wissenschaftszentrum Berlin.

