9-Euro-Ticket: Verkehrsforscher rechnet nicht mit Chaos

Trotz des Ansturms auf das sogenannte 9-Euro-Ticket rechnet Verkehrsforscher Klaus Bogenberger nicht mit einem Kollaps im öffentlichen Nahverkehr.

Im Interview mit BR24 sagte Bogenberger, man könne die Kapazitätsreserve nicht beliebig erhöhen. Verhältnisse wie in Pakistan oder Tokio befürchte er aber nicht. Der Verkehrsforscher empfiehlt den Fahrgästen, sich über Apps einen Überblick über die Auslastung der Züge und Bahnen zu verschaffen und, wo es möglich ist, Stoßzeiten zu umgehen. Gerade bei touristischen Fahrten müsse dies möglich sein, so der Verkehrsforscher.

9-Euro-Ticket als große Chance

Bogenberger sieht in dem 9-Euro-Ticket eine große Chance, das Mobilitätsverhalten der Menschen zu verändern. Allerdings müsse man die Leute nach Ende der dreimonatigen Testphase auch überzeugen, den ÖPNV weiter zu nutzen. "Man darf die Tickets nicht wieder ganz teuer machen. Gerade die Idee einer Flatrate, eines einfachen Tarifsystems, das ist sicher etwas, was man sich anschauen muss, ob das die Leute nicht lieben werden", sagte der Verkehrsforscher.

"Tankrabatt kein Widerspruch"

Dass die Bundesregierung zugleich die Steuern auf Sprit senken will, stellt für Bogenberger keinen Widerspruch zum 9-Euro-Ticket dar. In einigen Regionen Bayerns bestehe ohnehin keine Alternative zum Individualverkehr. Man müsse mit dem Auto fahren. Diese Leute seien durch die massiven Preissteigerungen beim Sprit natürlich sehr betroffen. Für die sei dieses Entlastungspaket gedacht, so Bogenberger.