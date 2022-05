9-Euro-Ticket nicht in allen Regionalzügen gültig

Im Juni, Juli und August quer durch Deutschland fahren - so oft man will und wohin man will. Das verspricht das 9-Euro-Ticket. Die Deutsche Bahn und zahlreiche Verkehrsverbünde haben bereits Anfang dieser Woche mit dem Verkauf begonnen. Die Nachfrage ist groß. Allein über die digitalen Kanäle der Bahn wurden zwischen Montag und Dienstag laut Konzern mehr als eine Million der Monatsfahrkarten verkauft.

Das 9-Euro-Ticket gilt nur für den Regionalverkehr – das ist bekannt. Doch nicht alle Regionalzüge der Deutschen Bahn sind auch tatsächlich mit dem Ticket nutzbar, wie Nutzer auf Twitter bemängeln.