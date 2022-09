9-Euro-Ticket-Nachfolger soll kommen - Bayern will nicht zahlen

Die bayerische Staatsregierung bleibt bei ihrem Nein: Es soll kein Geld aus dem Freistaat für ein neues bundesweites Nahverkehrsticket geben. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) bekräftigte nach einer Kabinettsitzung in München die Forderung, dass der Bund die gesamten Kosten für eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket übernehmen solle.

Grüne, SPD und FDP in Bayern sehen das anders. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann warf der Staatsregierung vor, "ohne guten Grund" zu blockieren, obwohl die Menschen dringend Entlastung im Geldbeutel bräuchten. Auch FDP-Fraktionschef Martin Hagen betonte auf BR-Anfrage: "Bei der Finanzierung müssen die Länder sich beteiligen, denn der Nahverkehr ist eigentlich deren Aufgabe. Und da erwarte ich mir jetzt auch von der Staatsregierung, dass sie mitzieht." Die bayerische SPD verlangt für den Freistaat ein dauerhaftes 29-Euro-Ticket.

Nachfolge fürs 9-Euro-Ticket: Verkehrsminister richten Arbeitsgruppe ein

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern verständigten sich indessen auf einer Sonderkonferenz zwar grundsätzlich darauf, dass es zum 1. Januar eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket geben solle. Die entscheidende Frage der Finanzierung aber bleibt weiter offen: Eine Arbeitsgruppe soll bis Mitte Oktober eine Lösung finden. Die Länder fordern in diesem Zusammenhang insbesondere deutlich mehr Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern jährlich für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) überweist.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigte sich erfreut über das grundsätzliche Ja der Verkehrsministerkonferenz zu einem Nachfolgeticket. "Es ist ein ehrgeiziges Ziel." Er hoffe, dass die neue Arbeitsgruppe bis zur regulären Verkehrsministerkonferenz Mitte Oktober einen entsprechenden Beschluss vorlegen werde. Der Bund sei in Vorleistung getreten und habe 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt.

Bernreiter warnt vor "Tagträumerei"

Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) warnte derweil davor, sich allein auf ein möglichst günstiges Ticket zu fixieren. Das sei "Tagträumerei". Vielmehr brauche es ein Gesamtpaket für den ÖPNV. Dem BR sagte der CSU-Politiker, die Länderminister seien sich parteiübergreifend einig, "dass wir dringend mehr Regionalisierungsmittel brauchen, um den Status Quo aufrechterhalten zu können und in einem nächsten Schritt das Angebot sogar ausweiten zu können".

Ein günstiges Ticket nütze nichts, wenn wir hinterher keinen Bus oder Zug mehr haben, der auch fährt, warnte Bernreiter. Bundesverkehrsminister Wissing habe bei der Schaltkonferenz erstmals eingeräumt, dass er die Notlage der Länder sehe. "Da ist jetzt auch Bewegung im Spiel."

Wenn der Bund mehr Mittel zusichere, könne auch über ein neues günstiges Nahverkehrsticket verhandelt werden. Die neue Arbeitsgruppe werde dies ergebnisoffen fachlich bewerten. Daran werde sich Bayern selbstverständlich beteiligen. "Solche Beschlüsse kann man nicht aus dem Bauch heraus schließen, sondern da brauchen wir Fakten, die das unterlegen", sagte Bernreiter. Es gebe "verschiedenste Berechnungsarten" der Kosten eines solchen Tickets.

Grüne wollen Klimaticket

Der bayerische Grünen-Fraktionschef Hartmann dagegen betont die Bedeutung eines günstigen Tickets, das viele Vorteile für Mensch und Umwelt in Bayern bieten würde: "Die Menschen sparen Geld, die Nutzung des ÖPNV wird einfacher und sie sind klimafreundlich unterwegs. Eine Win-win-Situation." Die Grünen wollten ein Klimaticket, das in allen öffentlichen Verkehrsmitteln gelte. Gute, funktionierende Vorbilder gebe es beispielsweise in Baden-Württemberg und in Österreich. "Die Voraussetzungen dafür muss die Staatsregierung schaffen."

Für Menschen, die besonders auf einen günstigen Nahverkehr angewiesen seien, müsse es zusätzliche Sparmöglichkeiten geben, forderte Hartmann. So sollten Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Auszubildende, Studentinnen und Studenten bis 28 Jahre kostenfrei mit Bus und Bahn unterwegs sein können. Eine weitere Vergünstigung müsse es auch für Rentnerinnen und Rentner geben.

SPD: "Bayern kann das auch"

Der bayerische SPD-Landeschef Florian von Brunn betonte, das 9-Euro-Ticket sei ein großer Erfolg gewesen. Die Menschen warteten auf eine vernünftige Nachfolgelösung. "Berlin hat ein 29-Euro-Ticket eingeführt. Bayern kann das auch." Die SPD wolle das auch für den Freistaat - "aber dauerhaft und nicht nur für drei Monate".

SPD-Generalsekretär Arif Tasdelen verwies darauf, dass CSU und Freie Wähler ein 365-Euro-Ticket in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hätten. Umgerechnet auf den Monat seien das 29 Euro. "Wir in Nürnberg wollten das 365-Euro-Ticket schon lange einführen, genauso wie die Münchner." Aber die Staatsregierung habe sich geweigert. "Jetzt muss hier endlich was passieren!"

Für Berlin soll es dagegen zunächst nur ein zeitlich befristetes 29-Euro-Ticket für den Nahverkehr geben. Es soll von Oktober bis Dezember nur innerhalb der Stadt gelten und kann nicht für einzelne Monate gekauft werden. Das Ticket soll eine Übergangslösung sein, bis ein bundesweites Nahverkehrsticket kommen soll.

(Mit Material von dpa und AFP)