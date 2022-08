9-Euro-Ticket: Knaller ohne Klimaschutz?

Zwei Monate nach Einführung des 9-Euro-Tickets ziehen Politik und Wissenschaft unterschiedliche Erkenntnisse daraus. Über ein Nachfolgeticket ist noch nicht entschieden. Trotz zum Teil völlig überfüllter Nahverkehrszüge habe das Ticket dem Klima nicht geholfen, besagen erste Studien. Denn vom Auto auf die Schiene ist laut erster wissenschaftlicher Auswertungen kaum jemand umgestiegen.

Autofahrer stiegen selten auf Bus und Bahn um

Der Projektleiter Öffentlicher Verkehr des Thinktanks Agora Verkehrswende, Philipp Kosok, mahnt zur Vorsicht im Umgang mit den Daten verschiedener Studien und Befragungen. Allerdings zeigten erste Auswertungen, dass die meisten Menschen seit der Einführung des 9-Euro-Tickets zum 1. Juni eben nicht ihre Autos stehen ließen und stattdessen den ÖPNV nutzten. Das hohe Verkehrsaufkommen im Öffentlichen Personennahverkehr sei durch zusätzliche Fahrten entstanden. Eine deutliche Verlagerung weg vom Auto hin zum ÖPNV finde kaum statt, so Kosok.

9-Euro-Ticket ohne jeglichen Klimaeffekt

Kosoks erste Bilanz sieht für den Klimaschutz ernüchternd aus: "Diejenigen, die schon immer Auto gefahren sind, tun das auch weiterhin." Das sei allerdings nicht besonders überraschend. Denn mindestens die Hälfte der Menschen in Deutschland habe überhaupt keinen adäquaten Zugang zu Bus- und Bahnangeboten, sei also auf das eigene Auto angewiesen.

Auf dem Land sei das Angebot oft so schlecht, "dass man gar nicht wechseln kann", so Kosoks Fazit. In der Stadt gebe es dagegen das Problem, die große Nachfrage zu bewältigen. Kosok fordert von der Bundesregierung ein umfassendes Verkehrskonzept: eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket, aber auch einen Ausbau des ÖPNV. Der Autoverkehr müsse unattraktiver gemacht werden.

Bundesregierung will Datenerhebungen noch nicht bewerten

Für tiefgreifende Erkenntnisse sei eine umfangreiche Evaluation notwendig, sagt der Sprecher des Bundesverkehrsministeriums, Tim Alexandrin. Soweit er die Daten kenne, könne er aber sagen, dass eine Verkehrsverlagerung von drei bis fünf Prozent vom Auto in Bus und Bahn mitnichten wenig sei. Regierungssprecher Steffen Hebestreit nennt das Ticket einen Erfolg, da seien sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) einig.

Bundesregierung diskutiert über Nachfolgeregelung

Eine Sprecherin von Finanzminister Christian Lindner (FDP) bestätigte, dass seitens des Finanzministeriums keine Fortführung des 9-Euro-Tickets geplant sei. Ob es eine anderweitige Nachfolgeregelung gibt, steht laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit "in den Sternen".

Die Bundesregierung diskutiere über Anschlussregelungen. Eigentlich seien für den Nahverkehr die Länder zuständig, es gehe daher um zwei Dinge: ob es den politischen Willen für eine Fortführung gebe und wie das finanziert werden könnte, so Hebestreit.

Klar sei nur, ein Nachfolgemodell wäre auf jeden Fall teurer als neun Euro. Einen Bericht des Spiegel, wonach es zum Thema Tankrabatt und 9-Euro-Ticket am 19. August ein Bund-Länder-Treffen geben soll, bestätigte die Bundesregierung nicht.