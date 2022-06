9-Euro-Ticket im Härtetest: Überfüllte Züge und Ansturm auf Sylt

Über das lange Pfingstwochenende wurde vielerorts in Deutschland ersichtlich, was passiert, wenn öffentlicher Nahverkehr plötzlich erschwinglich scheint: Auf vielen Bahnhöfen, vor allem in größeren Städten, kam es zu Gedränge.

Der Grund dafür: Das vergangene Wochenende war zugleich auch das erste, an dem das 9-Ticket genutzt werden konnte. Mit dem Fahrschein kann man jeweils einen Monat lang bundesweit den Nahverkehr nutzen, das Ticket ist für Juni, Juli und August erhältlich.

Nicht alle Fahrgäste konnten mitgenommen werden

Zu den Lieblingszielen zählten bei oft schönstem Juni-Wetter Orte an Ost- und Nordsee. Am Berliner Hauptbahnhof etwa gab es am Morgen einen großen Andrang auf Regionalbahnen an die Ostsee nach Stralsund und Rostock. "Regionalzüge, insbesondere zu den touristischen Zielen, sind heute wie erwartet sehr stark nachgefragt", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Reisende berichteten von teils überfüllten Zügen und Verspätungen. In einigen Fällen mussten Zugführer Fahrgäste bitten, wieder auszusteigen, weil sonst eine Weiterfahrt nicht möglich gewesen wäre. Bahnkunden mit Fahrrädern konnten bei einigen Fahrten gar nicht erst einsteigen.

Verkehrsunternehmen hatten bereits im Vorfeld angekündigt, dass die Fahrradmitnahme nicht immer und überall möglich sein werde. Von Unternehmen wie dem Betreiber Go-Ahead in Baden-Württemberg hieß es, dass wegen der hohen Auslastung auch nicht jeder Reisewillige mitgenommen werden konnte.

Fahrgastverband: Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht

Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht sich nach dem ersten Härtetest für das 9-Euro-Ticket am Pfingstwochenende in seiner Kritik bestätigt. "In den Hauptreisezeiten war die Nachfrage auf den Hauptstrecken so stark, dass Züge nicht abfahren konnten. Und einige Bahngesellschaften haben die Fahrradbeförderung ausgeschlossen, weil sie dem Ansturm nicht Herr wurden", sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Chaos sei vorhersehbar gewesen und Folge eines politischen Angebots, ohne dafür über die nötigen Kapazitäten im Bahnverkehr zu verfügen.

"Nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht", so Naumann. Gut am 9-Euro-Ticket sei, dass dadurch der öffentliche Nahverkehr wieder ins Gespräch gebracht worden sei. "Es funktioniert aber nur, wenn die Kapazitäten vorhanden sind", betonte er.

Das 9-Euro-Ticket soll etwa Pendler unterstützen und außerdem helfen, neue Nutzer dauerhaft vom Umstieg auf die Bahn zu bewegen.

Weitere Probleme im Sommer erwartet

Naumann erwartet für die kommenden Sommermonate weitere Probleme. Bahnreisenden riet er darum, wenn möglich nicht am Wochenende zu fahren, sondern auf Tage in der Wochenmitte auszuweichen und das Ausflugsziel zu überdenken. "Muss es unbedingt Sylt sein, Warnemünde oder der Tegernsee - oder gibt es nicht auch andere schöne Gegenden, wo die Nachfrage geringer ist?", so Naumann.

Das ganz große Chaos blieb aber wohl an den touristischen Zielen aus. An der Ostsee in der Lübecker Bucht etwa war die Lage am Samstag entspannt. Zahlreiche Urlauber und Tagesgäste genossen Sonne und Strand. Es sei voll, aber nicht übervoll, fasste eine Mitarbeiterin des Touristen-Informationszentrum im Niendorfer Hafen am Mittag die Lage zusammen.

"Ansturm" auf Sylt - aber nur wenige Polizeieinsätze

Etwas anders war die Lage dagegen am Pfingstsamstag auf Sylt, wo zahlreiche Touristen und Tagesgäste mit der Bahn eintrafen. Die Züge seien brechend voll, auch die Autozüge ausgebucht, berichtete ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmittag. Wochenlang war im Netz bereits darüber gewitzelt und von linken Gruppen zu einem Ansturm auf Sylt aufgerufen worden.

Und tatsächlich sieht man in den Sozialen Medien seit Samstag Bilder von feiernden Punks, etwa auf dem zentralen Marktplatz in Westerland. Nach Angaben der Polizei vom Samstag sind es etwa 50 bis 80 Menschen. Die neuen Gäste seien "ein wenig laut", aber an sich nichts Besonderes, sagte ein Polizeisprecher.

Insgesamt gab es laut Polizei trotz der vielen Touristen und der allgemeinen Feierlaune zu Pfingsten in der Nacht zu Montag nur sieben Einsätze.

Mit Material der Deutschen Presseagentur (dpa).