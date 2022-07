9-Euro-Ticket: Ampel debattiert über Anschlussregelung

Von Brunn erinnert an das 365-Euro-Jahresticket

Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn konterte jetzt mit dem Hinweis, dass es in Bayern noch kein 365-Euro-Jahresticket gibt – obwohl das, so von Brunn, im CSU-FW-Koalitionsvertrag stehe. Besonders pikant: Erst in der vergangenen Woche hat der Freistaat die Beteiligung an einem 365-Euro-Ticket für Studierende in München verweigert.