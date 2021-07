87-Jähriger fährt in Marktstand: 13 Verletzte in Österreich

Unfall in Oberösterreich: Ein 87-jähriger Autofahrer ist frontal in einen Marktstand gefahren. Laut Polizei wurden dabei 13 Menschen verletzt, bis zu vier von ihnen schwer.

Senior verliert Kontrolle und fährt mit Auto in Marktstand

Der Unfall ereignete sich am heutigen Sonntagvormittag in der Gemeinde St. Florian in der Nähe von Linz. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei in einen Stand vor dem örtlichen Stift St. Florian. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, konnte nicht sofort geklärt werden. Auch der 87-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.