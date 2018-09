29.09.2018, 04:14 Uhr

80 Jahre Münchner Abkommen

In der Nacht vom 29. auf den 30. September 1938 wurde in München jenes Abkommen unterzeichnet, mit dem der Tschechoslowakei auferlegt wurde, das Sudetenland an das Deutsche Reich abzutreten. Adolf Hitler sah sich zu weiteren Forderungen ermutigt.