79 entführte Schüler in Kamerun wieder frei

79 in Kamerun entführte Schüler sind nach Angaben der Kirche freigelassen worden. Zwei der drei ebenfalls gefangen genommenen Mitarbeiter der Schule befänden sich dagegen weiter in der Gewalt der Entführer, sagte Fonki Samuel Forba von der presbyterianischen Kirche Kameruns. Sie seien in eine Kirche in der Nähe von Bamenda im Westen des Landes gebracht worden. Sie seien offenbar müde und hätten während der Gefangenschaft gelitten.

Appell an die Entführer

Forba appellierte an die Entführer, alle Mitarbeiter freizulassen. Alle Eltern seien aufgefordert worden, ihre Kinder abzuholen. "Es ist unglücklich, dass wir die Schule schließen und 700 Kinder nach Hause schicken müssen", sagte er. "Ihre Sicherheit wird vom Staat nicht garantiert und bewaffnete Gruppen greifen sie immer wieder an und entführen sie." Es sei bereits in der Vergangenheit zu Entführungen gekommen. Die Kirche habe damals ein Lösegeld in Höhe von umgerechnet 3.500 Euro gezahlt.

Immer wieder Unruhen in dieser Region Kameruns

Die Jugendlichen im Alter zwischen elf und 17 Jahren waren am Sonntag aus der christlichen Schule entführt worden. UN-Generalsekretär António Guterres hatte die Entführer zur Freilassung der Schüler aufgefordert. In der englischsprachigen Unruheregion im Westen des Landes sind im Laufe des vergangenen Jahres Hunderte Menschen getötet worden. Dort haben Zusammenstöße zwischen bewaffneten Aufständischen und dem Militär zugenommen.