75 Jahre nach Staatsgründung Israels: Schuster hofft auf Frieden

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wünscht Israel rund 75 Jahre nach der Staatsgründung vor allem Frieden und ein gutes Einvernehmen mit seinen Nachbarn. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er, das Verhältnis zu einigen arabischen Nachbarn habe sich deutlich gebessert.

"Ich hoffe, dass es gelingen kann, auch mit dem palästinensischen Teil der Bevölkerung, aber auch in den palästinensischen Gebieten zu einem Einvernehmen, zu einem guten Miteinander zu kommen." Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

Schuster hält Zweistaatenlösung für "sinnvollsten Weg"

Schuster sprach sich klar für eine Zweistaatenlösung zur Lösung des Konflikts mit den Palästinensern aus. "In meinen Augen wäre der sinnvollste Weg eine Zweistaatenlösung, wenn ich die auch im Moment in der Praxis, in der Umsetzungsmöglichkeit, sehr schwer sehe. Die Hoffnung darf und sollte man nicht aufgeben."

Israel als Lebensversicherung für Juden

Bei der Gründung Israels habe man die Vorstellung von einem "idealen Staat" gehabt, mit einem hohen sozialen Gefüge und einem guten Miteinander, so der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die zentrale Bedeutung Israels sieht Schuster darin, dass Juden einer Willkür, wie sie sie in Nazi-Deutschland erleben mussten, nicht mehr ausgesetzt waren und sie einen "sicheren Hafen" hatten. "In diesem Sinne stellt Israel bis zum heutigen Tag für Juden in aller Welt eine Lebensversicherung dar."

Schuster beeindruckt von Protesten in Israel

Heute sei Israel ein Staat wie jeder andere. Das sehe man gerade an den politischen Auseinandersetzungen. Schuster verwies in dem Zusammenhang auf die Debatte um die umstrittene Justizreform. "Mich beeindruckt sehr, wie ein Großteil der Bevölkerung gerade für den Erhalt dieser Demokratie auf die Straße geht, in ungewohnten Mengen."

Justizreform aufgeschoben: "Hoffnungsvolles Zeichen"

Die geplante Justizreform sei zwar "eine erhebliche innenpolitische Gefahr". Die Tatsache, dass sie erst einmal auf Eis gelegt wurde, sieht er als "hoffnungsvolles Zeichen". Er vermutet dabei eine Art Salamitaktik der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. "Es war wohl nicht zu erwarten, dass auf einen Schlag eine solche Reform ganz zurückgenommen wird. Das wäre innerhalb dieser Koalition zu so heftigen Auseinandersetzungen gekommen, sodass der richtige Weg ist: Schritt für Schritt. Und auch da bin ich zuversichtlich."