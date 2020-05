75 Jahre Kriegsende: Briten feiern auch in Corona-Zeiten den Tag

Eigentlich wollte die britische Regierung diese Party jetzt, 75 Jahre danach, noch einmal wiederholen. Der Mai-Feiertag wurde in diesem Jahr extra um eine Woche auf den 8. Mai verschoben, um die Briten an einem langen Wochenende durchfeiern zu lassen.

Das große Fest fällt aus

Die Pubs sollten die Nacht über offen bleiben. Paraden in historischen Uniformen waren geplant. Doch die Corona-Pandemie hat all diese Pläne durchkreuzt. Die Party soll jetzt irgendwie im privaten kleinen Rahmen zu Hause bei den Bürgern stattfinden, hofft die Regierung. Sie hat sogar ein kleines Handbuch erarbeitet, mit Tipps, wie die Briten in den eigenen vier Wänden im Stil der 40er Jahre feiern können, auch mit Rezepten aus dieser Zeit für den Afternoon Tea.

Noch viele Erinnerungen an das Kriegsende

Sie seien am 8. Mai 1945 zum Trafalgar Square gezogen, erzählt die heute 93 Jahre alte Lilian Teuthen. Zu Anfang des Krieges war sie, wie viele andere Kinder, auf eine Farm in Leicestershire verschickt worden, um den deutschen Bombern zu entgehen. 1943 kehrte sie dann nach London zurück, auch wenn die Bombenangriffe weiter anhielten. Vorbei war die Gefahr erst wirklich nach der Kapitulation der Deutschen. Der 8. Mai war in London und anderswo im Vereinigten Königreich ein Tag der ausgelassenen Freude – auch für die damals 18 Jahre alte Lilian. Alle seien glücklich gewesen, hätten gesungen und getanzt nach fast sechs Jahren Krieg. Hunderttausende Londoner verwandelten die Innenstadt in eine Partyzone. Vor dem Buckingham-Palast riefen sie in Sprechchören "We want the king".

Acht Mal musste König Georg VI. an diesem Tag raus auf den Balkon, sich zusammen mit seiner Familie der jubelnden Menge zeigen. An seiner Seite Queen Mum und die Töchter Elizabeth und Margaret, die später an diesem Tag aus dem Palast schlichen, sich unter die Menge mischten und mittanzten.

Nicht nur "the King" war an diesem Tag König

Nicht weit entfernt vom Palast, auf der Regierungsmeile Whitehall, ließen die jubelnden Bürger den Kriegshelden Winston Churchill hoch leben. Churchill hatte sich Hitler entgegengestellt und ihn am Ende mit Hilfe der Alliierten auch bezwungen. Am 8. Mai 1945 stand der Premierminister nun auf dem Balkon des Gesundheitsministeriums, rief den Bürgern zu, das sei ihr Sieg, und der Sieg der Freiheit. Niemals in der langen Geschichte der Nation habe es einen großartigeren Tag gegeben als diesen 8. Mai 1945, erklärte Churchill und dirigierte dann vom Balkon aus "Land of Hope and Glory".

In diesem Jahr geht es ruhiger zu

In diesem Jahr fällt alles aus. "Wir ersetzen Straßenpartys und Paraden durch aktives Erinnern in unseren Wohnungen. Ich hoffe, dass wir 75 Jahre danach, ergänzt um die schmerzliche Erfahrung der jüngsten Entwicklungen, als Nation zusammenkommen und dieses historische Ereignis gemeinsam würdigen", verkündete der britische Kulturminister Oliver Dowdon.

Zur gleichen Uhrzeit wie ihr Vater, um 21 Uhr, wird diesmal nun Elizabeth II. im Fernsehen zu ihrem Volk sprechen. Anschließend werden dann viele Briten vor die Haustür gehen und landesweit, natürlich unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln, "We will meet again" singen. Wir werden uns wieder treffen, den Kriegsschlager der heute 103 Jahre alten Vera Lynn.