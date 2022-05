75 Jahre Cannes: So werden die Jubiläums-Filmfestspiele

Nicht nur ihre Filme haben sie weltberühmt gemacht. Es waren auch ihre Auftritte beim Filmfestival in Cannes: Stars wie Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Romy Schneider oder Brigitte Bardot haben das Festival besonders in seinen Anfangsjahren zur wohl prestigeträchtigsten und glamourösesten Veranstaltung der Welt gemacht. In diesem Jahr feiert das Filmfestival in Südfrankreich sein 75. Jubiläum - ohne Corona-Auflagen.

Jubiläum ohne russische Filmemacher

Das erste Festival von Cannes war Anfang September 1939 geplant. Es lief mit dem "Glöckner von Notre Dame" aber nur der Eröffnungsfilm. Nachdem Nazideutschland am 1. September Polen überfallen hatte, wurde das Festival abgebrochen und erst nach dem Krieg, sieben Jahre später, wieder aufgenommen.

Die 75. Ausgabe steht nun ganz im Zeichen des Ukrainekrieges. Eine offizielle russische Delegation sei unerwünscht, sagte Festivalleiter Tierry Frémaux bei der Pressekonferenz. Einzige Ausnahme sei der Film "Tschaikowskys Frau" des Exilrussen Kirill Serebrennikow, der in Berlin lebt. "Das wird sehr politisch", schätzt ARD-Korrespondent Jan Tussing. Ukrainische Filmemacher seien ebenfalls auf dem Festival vertreten und es werde auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, was in der Ukraine passiere.

Filmfestivals in Zeiten des Streamings

Nach der Auffassung von Tierry Frémaux sei alles andere neben analogen Filmfestivals, wie dem in Cannes, völlig unwichtig. Es gebe auch die Regel, dass nur Filme gezeigt werden dürften, die nach der Premiere direkt ins Kino gehen. Daher würden dort auch keine Produktionen von Streamingdiensten präsentiert. Deswegen sei es für das Festival besonders wichtig, dass nach mehr als 30 Jahren die Fortsetzung des Filmklassikers "Top Gun" in Cannes präsentiert werde. Tom Cruise sei dem Kino immer treu geblieben und habe nie eine Produktion für einen Streaming-Dienst gemacht, für ihn sei Kino ein Lebenselixier, so der Festivalleiter.

Große Bandbreite von Filmen, kein deutscher Beitrag

Die Film-Highlights sind laut Einschätzung des ARD-Korrespondenten Tussing der neue Film von Horror-Kult-Regiesseur David Cronenberg "Crimes of the Future" mit Léa Seydoux, Viggo Mortensen und Kirsten Stewart und "Triangle of Sadness" von Cannes-Gewinner Ruben Östlund. Über den roten Teppich werden aber auch Stars wie Tom Hanks und Regiesseur Baz Luhrman laufen, die eine Elvis Presley-Biografie mit an die Cote d'Azure bringen. Produktionen aus Deutschland sind auch in diesem Jahr nicht vertreten. Das liege aber nicht unbedingt an der Qualität der deutschen Filme, so Tussing, sondern eher an der Jury, die aus unzähligen Einsendungen insgesamt nur 21 Beiträge auswählen könne.