73 Tote bei Großbrand an Benzinleitung

Im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo ist eine große Benzinleitung explodiert und in Flammen aufgegangen. Die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben kamen, sei auf mindestens 73 gestiegen, teilte der Gouverneur des Bundesstaates, Omar Fayad, mit. Mindestens 76 weitere seien verletzt worden. Sie wurden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, so der Gouverneur. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst.

An der Benzinleitung hätten sich im Moment der Explosion mehrere Hundert Menschen befunden, berichteten lokale Medien. Zuvor habe sich an der Pipeline in der Stadt Tlahuelilpan etwa 50 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt ein Leck gebildet. Die Anwohner der Gegend hätten sich der Leitung genähert, um das Benzin in Eimern oder Kanistern mitzunehmen, als es zu der Explosion kam und das Feuer ausbrach. Fernsehbilder zeigten fliehende Menschen und verbrannte Leichen. Feuerwehrleute konnten den Brand erst nach Stunden unter Kontrolle bringen.

Kampf gegen Korruption im staatlichen Erdölkonzern

Hidalgos Gouverneur Fayad rief nach dem Unfall die Bevölkerung auf, sich nicht am Benzindiebstahl zu beteiligen. Es sei lebensgefährlich, warnte er auf Twitter. "Das ist heute in Tlahuelilpan passiert und es darf sich nicht wiederholen."

Vor zwei Wochen hatte die Regierung von Präsident Lopez Obrador , die seit Dezember im Amt ist, den Benzindieben und der Korruption im staatlichen Erdölkonzern Pemex den Kampf angesagt. Pipelines wurden stillgelegt, damit sie nicht angezapft werden können. Den Transport des Treibstoffs übernahmen Tanklastwagen. Dadurch kam es in vielen Bundesstaaten jedoch zu Engpässen. Vor den Tankstellen bildeten sich kilometerlange Schlangen.

Nationales Notfallkomitee eingesetzt

Der Minister für öffentliche Sicherheit Mexikos, Alfonso Durazo, teilte mit, er habe angesichts des Notfalls in Hidalgo unverzüglich das Nationale Notstandskomitee eingesetzt, um die betroffene Bevölkerung schnell zu versorgen.

Der staatliche Mineralölkonzern Pemex teilte mit, sein Fachpersonal stehe bereit und stimme sich mit Bundes- und Kommunalbehörden ab. Die Explosion sei eine Folge von Manipulationen an der Leitung beim illegalen Anzapfen gewesen - die Benzinversorgung der Hauptstadt sei nicht gefährdet.