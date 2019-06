71 Tote in Laster: Endgültige Urteile verhängt

Schon 2018 waren die Hauptangeklagten, ein Afghane und drei Bulgaren, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Berufungsgericht im ungarischen Szeged hat dieses Urteil nun bestätigt und noch verschärft: Drei der Angeklagten dürfen nicht vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Damit folgte das Gericht der Staatsanwaltschaft.

Gericht verschäft Urteile

Im Juni 2018 wurden die vier Hauptangeklagten zu 25 Jahren Haft verurteilt. Wegen Schlepperei, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der Tötung von Menschen. Das Berufungsgericht in Szeged hat aber auf Mord entschieden.

71 Tote - darunter vier Kinder

Bei den Verurteilten handelt es sich um den Kopf der Gruppe, seinen Stellvertreter, den Fahrer eines Begleitautos, sowie den Fahrer des Kühl-Lkws, in dem die 71 Menschen starben. Die Flüchtlinge, unter ihnen vier Kinder, waren in dem hermetisch verschlossenen Kühllaster erstickt. Auf der Fahrt hatten die Menschen geschrien und geklopft, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Der Fahrer bemerkte dies zwar, hielt aber nicht an.

Erstickt im Kühllaster - Opfer aus Irak, Syrien und Afghanistan

Die Menschen aus dem Irak, Syrien und Afghanistan starben noch auf ungarischem Staatsgebiet. Ihre Leichen wurden in der Nähe von Wien entdeckt. Der Lastwagen wurde in einer Pannenbucht abgestellt.