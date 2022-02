70 Jahre: Zum Thronjubiläum regelt die Queen ihre Nachfolge

Anders als in vergangenen Jahren begeht die Queen den Jahrestag ihrer Thronbesteigung am 6. Februar nicht zurückgezogen auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham. Am Montag soll es am Buckingham Palast und am Tower of London Salutschüsse geben.

Zu ihrem 70. Thronjubiläum wendet sich Queen Elizabeth II. direkt an ihr Volk. Denn die mittlerweile 95-Jährige hat wichtige Dinge zu regeln: Es geht um Camilla, die Frau von Thronfolger Prinz Charles, Elizabeths ältestem Sohn. Besteigt Charles dereinst den Thron, so soll Camilla sich "Queen" nennen dürfen.

Elizabeth II. erneuert ihr Verspechen, dem Volk zu dienen

Außerdem erneuerte die Monarchin ihr Versprechen an das britische Volk von vor 70 Jahren. Damals gelobte die damals erst 25-jährige Thronanwärterin, ihr ganzes Leben lang dem Volk zu dienen. "Es macht mir Freude, das Versprechen zu erneuern, das ich 1947 gegeben habe, dass mein Leben immer dem Dienen gewidmet sein wird", schreibt Elizabeth II. zu ihrem Thronjubiläum.

Nur Ludwig XIV. länger auf dem Thron

Inzwischen sitzt Elizabeth II. länger auf dem Thron als jeder andere britische Monarch. 14 Premierministerinnen und Premierminister hat sie kommen und gehen sehen. Und nicht nur in Großbritannien ist ihre Regentschaft rekordverdächtig: Bisher saß nur der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. länger auf dem Thron.

Camilla darf sich künftig Queen nennen

Die Queen versucht offenbar, die auch immer wieder hinterfragte Monarchie zukunftsfähig zu machen. In den Augen von Monarchie-Experten ist darum die Entscheidung der Queen zu Camilla ein spektakulärer Schritt. Ob Camilla sich "Queen Consort" nennen darf, wie es ihre Vorgängerinnen taten, diese Frage ist unter den Briten durchaus nicht unumstritten. Tatsächlich gibt es nicht wenige im Volk, die noch immer Diana, der "Königin der Herzen" nachtrauern und Camilla insgeheim für das Ehe-Aus von Diana und Charles verantwortlich machen.

Monarchie-Experten überrascht

Doch mit ihrem aktuellen Statement stellt die Queen klar: Sie steht zur Herzogin von Cornwall. Thronfolger Prinz Charles reagiere bewegt: "Uns ist die Ehre, die der Wunsch meiner Mutter bedeutet, äußerst bewusst", schrieb der 73-Jährige in einer am Sonntag veröffentlichten Botschaft. Camilla sei ihm bei seinem Dienst an der Königin und am Volk eine "unerschütterliche Stütze".

Der frühere Royal-Korrespondent der BBC, Peter Hunt erklärt, damit sei Camillas Position in der Royal Family auch für die Zukunft gesichert: "Für Camilla ist der Weg von der dritten Person in einer Ehe zur zukünftigen Queen abgeschlossen."

Die Briten unterstützen die Monarchie

Und tatsächlich ist Camilla in den vergangenen Jahren auch beim Volk beliebter geworden. Die 74-Jährige gilt als nahbar, bodenständig und humorvoll. Aktuellen Umfragen zufolge unterstützen 60 Prozent der Briten den Fortbestand der Monarchie, nur 20 Prozent sind klar dagegen. Ob Thronfolger Charles eines Tages an die Beliebtheit seiner Mutter wird anknüpfen können, ist fraglich.

Olaf Scholz: Queen "inspiriert Menschen weltweit"

Politiker und Würdenträger in aller Welt beglückwünschten die Queen zu ihrem Thronjubiläum. "Ihre Regentschaft ist einzigartig und inspiriert Menschen weltweit", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz. "Sie machen Mut und geben Zuversicht." Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte Königin Elizabeth II. im Namen aller Deutschen. Die deutsch-britische Freundschaft habe sich dank ihres Engagements in einem Maße positiv entwickelt, wie es zum Zeitpunkt ihrer Thronbesteigung, wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wohl nur wenige Deutsche zu hoffen gewagt hätten", schrieb der Bundespräsident an die Monarchin.

Glückwünsche sendeten auch Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, das geistliche Oberhaupt der Kirche von England. Als Königin repräsentiert Elizabeth II. nicht nur Großbritannien und das Commonwealth, sondern auch die anglikanische Kirche. Auch US-Präsident Joe Biden habe gratuliert, heißt es aus dem Buckingham Palast.

Queen schenkt den Briten einen Feiertag zum Thronjubiläum

Als britische Königin steht Elizabeth II. nicht nur an der Spitze Englands, sie ist Staatsoberhaupt von 15 Ländern, die dem Commonwealth angehören. In der eigens zu ihrem Thronjubiläum komponierten Hymne erklingen darum auch australische Digeridoos und karibische Trommeln. Der Text ist teilweise in Hindi oder Maori verfasst. Die Komposition soll an ihrem 96. Geburtstag am 21. April veröffentlicht werden.

Die eigentlichen Feier des Thronjubiläums begehen die Untertanen ihrer Majestät erst Anfang Juni mit einem mehrtägigen Fest und einem eigenen Feiertag, mit Sonderbriefmarken und Gedenkmünzen und einem landesweiten Dessert-Wettbewerb.

Schattenseite der britischen Monarchie

Überschattet wird das Jubiläum durch den Missbrauchsprozess gegen ihren Sohn Prinz Andrew in den USA. Auch der Tod ihres Mannes Philip im vergangenen Jahr, mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war, dürfte die Queen belasten, ebenso wie das Zerwürfnis mit ihrem Enkel Prince Harry, der sich vom Königshaus abwandte.