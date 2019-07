70 Jahre dpa: Die Deutsche Presse-Agentur feiert Geburtstag

19.3.1951 - "Montanvertrag paraphiert", war der erste dpa-'Blitz' überhaupt. Es folgten am 19.10.1951 die Meldung "Truman unterzeichnet Entschließung zur Kriegsbeendigung mit Deutschland" und am 4.7.1954 "Deutschland Fußball-Weltmeister durch 3:2. Sieg über Ungarn".

Im Zeitalter der Fernschreiber löste der "Blitz" in den Redaktionen einen Alarm aus. Journalisten sollten sofort auf die Meldung schauen.

dpa beliefert praktisch alle Redaktionen Deutschlands

Auf dem Festakt am 01.07.2019 in Berlin mahnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Gerade im digitalen Zeitalter werde die dpa mehr denn je gebraucht - und besonders ihre Objektivität. "Unbehindert natürlich durch Zensur oder staatliche Reglementierung, aber auch mit Blick aufs Heute: Ungehindert durch absichtsvolle Manipulation", so Frank-Walter Steinmeier.

Er erinnerte auch an die enorme Verantwortung der Deutschen Presseagentur, die praktisch alle Nachrichtenredaktionen in Deutschland beliefert - ob Zeitungen, Fernseh- und Radiosender oder Onlineportale.

"Fakten sind Fakten, wenn sie von dpa gemeldet werden. Und sind sie es einmal nicht, dann werden sie - auch das habe ich erlebt - umgehend korrigiert. Dieses Vertrauen, meine Damen und Herren, das haben Sie sich durch Ihre Arbeit erworben." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD

Journalisten auf der ganzen Welt verteilt

Für die dpa arbeiten inzwischen etwa 1.000 Journalisten. Die meisten sitzen verteilt auf Korrespondenten-Büros in Deutschland und der Welt. Allein 270 Schreibtische stehen jedoch in einem riesigen "Newsroom" in Berlin. Hier wird die Berichterstattung koordiniert. Tempo ist dabei eine wichtige Größe.

Mit Verifikation gegen Manipulation und Deepfakes

Gerade die Vernetzung birgt für die Agenturjournalisten aber auch Risiken: Im Internet kann jeder Fälschungen verbreiten. Sven Gösmann, seit fünf Jahren Chefredakteur der dpa, beschäftigt inzwischen ein ganzes Verifikations-Team. Es checkt das Material, das die Agentur etwa über soziale Netzwerke erreicht. Die nächste Prüfung steht schon bevor: sogenannte Deepfakes. Fälscher legen Politikern oder Konzernchefs Worte in den Mund. Moderne Technik baut Stimmen und die Gesichtszüge fast perfekt nach.

"Wir müssen uns alle davor fürchten. Wir als Nachrichtenmacher beziehungsweise Nachrichtenübermittler, aber auch die Empfänger solcher vermeintlichen Nachrichten, denn da ist der Manipulation natürlich Tür und Tor geöffnet." Sven Gösmann, Chefredakteur der dpa

dpa-Chefredakteur Gösmann: "Journalismus ist nie umsonst"

Zusammen mit Forschern etwa des Fraunhofer Instituts arbeitet die dpa an der nötigen Technik, um Deepfakes zu erkennen. Vermutlich braucht man aufwändige Software und auch weitere Faktenchecker. "Das alles kostet. Journalismus ist nie umsonst", sagt dpa-Chefredakteur Gösmann.

Die Digitalisierung fordert die Agentur auch wirtschaftlich. Nach dem Krieg wurde sie als Genossenschaft gegründet. Sie gehört fast 200 Rundfunkanstalten und Zeitungen - und damit letztlich den Medien selbst. Peter Kropsch, der Geschäftsführer der dpa, sagt, diese Konstruktion schaffe Unabhängigkeit. Niemand könne durchregieren.

Agentur verdient immer mehr Geld mit Ablegern

Das Problem: Die wichtigsten Kunden sind nach wie vor die Zeitungen. Sie zahlen nach Auflage. Die geht jedoch seit Jahren zurück. Deswegen sei es wichtig, in anderen Bereichen zu wachsen, so Kropsch.

Die dpa verdient immer mehr Geld mit Ablegern - mit Dienstleistern, die PR-Meldungen verbreiten. Sie subventionieren zunehmend das eigentliche Geschäft, den Nachrichtenjournalismus. Außerdem kommt Geld aus dem Silicon Valley. Facebook kauft Faktenchecks. So hilft der dpa auch der Kampf gegen Desinformation und Deepfakes beim Überleben.