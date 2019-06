670 Kilogramm: Rekordmenge Heroin in Brandenburg sichergestellt

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben 670 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Das teilten die Staatsanwaltschaft im brandenburgischen Frankfurt an der Oder und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. Einzelheiten zu dem Fall wollen sie Dienstagnachmittag veröffentlichen. Vorab gab es keine Details.

Beschlagnahmung des Heroins wohl nach Tipp eines Inhaftierten

Einem Bericht der "Berliner Morgenpost" zufolge hatten Fahnder die Ladung vor rund zweieinhalb Wochen in einem Lastwagen an der deutsch-polnischen Grenze abgefangen. Demnach hatten sie zuvor wohl einen Tipp von einem in den Niederlanden inhaftierten Verdächtigen bekommen und den Laster gezielt kontrolliert. Dieser war demnach auf dem Weg aus Kirgistan nach Belgien. Der Fahrer wurde festgenommen.

Funde großer Heroinmengen sind in Deutschland sehr selten

2014 war Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ein Rekordfund von Heroin in Höhe von 330 Kilogramm mit einem Straßenverkaufswert von etwa 50 Millionen Euro gelungen.

Öfter beschlagnahmt werden hierzulande aber Lieferungen von Kokain. Zuletzt gelang es den Behörden mehrfach, Kokainmengen von mehreren hundert Kilo bis hin zu mehr als einer Tonne aus dem Verkehr zu ziehen. Viele Funde gibt es dabei in Containern in Häfen.