65.000 Menschen demonstrieren in Brüssel für Klimaschutz

Etwa 65.000 Menschen beteiligten sich laut Polizei an den Protesten in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Darunter waren auch viele Familien. Die Demonstranten riefen die Regierung in Brüssel auf, ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels einzuhalten.

Mit Kind und Fahrrad demonstrieren

Auch auf europäischer und globaler Ebene müsse es mehr Maßnahmen zur Begrenzung des Kohlendioxid-Ausstoßes geben, forderten die Demonstranten. Nur so könnten die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt und die Ziele des Pariser Abkommens von 2015 eingehalten werden, hieß es.

Unter den Demonstranten in Brüssel waren viele Familien sowie zahlreiche Fahrradfahrer. Denn: Die Organisatoren der Proteste machten sich außerdem für mehr erneuerbare Energien und mehr Radwege stark.

Proteste auch in Deutschland

In Berlin und Köln hatten am Samstag ebenfalls Tausende für mehr Klimaschutz demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich hier insgesamt rund 36.000 Menschen.

"Die Bundesregierung hat das Klimaziel 2020 aufgegeben, obwohl sie es durch entschlossenes Handeln noch erreichen könnte", kritisierten die Organisatoren der Proteste, ein Bündnis aus Umweltverbänden und wie BUND, Nabu und Greenpeace.

Klimagipfel in Kattowitz beginnt

Unterdessen laufen im polnischen Kattowitz bereits erste Gespräche im Rahmen der 24. UN-Klimakonferenz. UN-Klimasekretärin Espinosa mahnte zur Eile im Kampf gegen die Erderwärmung. Die Auswirkungen des Klimawandels seien so groß wie nie zuvor, sagte sie. Dieses Jahr sei wohl eines der vier wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das mache deutlich, dass man viel mehr tun müsse.

Ziel der Konferenz in Polen ist es, einen konkreten Fahrplan für die Beschlüsse aus der Klimakonferenz von 2015 auszuarbeiten. In Paris hatten sich die Regierungschefs darauf geeinigt, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Vertreter von knapp 200 Staaten sind bei den Verhandlungen in Polen dabei.