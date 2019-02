62.200 Euro: Bayern auf Platz 3 der Topverdiener in Deutschland

Beim Gehaltsvergleich liegt Bayern wie in den vergangenen Jahren mit durchschnittlich 62.200 Euro über dem bundesweiten Mittelwert. In München verdienen Fach- und Führungskräfte mit im Schnitt 70.600 Euro noch besser. Das Durchschnittsgehalt von Fach- und Führungskräften in Deutschland liegt nach Angaben von StepStone bei rund 58.100 Euro. So steht es im StepStone-Gehaltsreport 2019.

Schlüsselbranchen zahlen besonders gute Gehälter

Grund hierfür sind die in Bayern ansässigen sogenannten Schlüsselbranchen. Laut den Auswertungen von StepStone zahlen Banken, Pharma-Branche und Auto-Industrie besonders gut.

Die Banken belegen den ersten Platz mit den höchsten Durchschnittsgehältern von 70.800 Euro. Damit liegen sie deutlich über dem bundesweiten Mittelwert, gefolgt von der vor der Pharmabranche (70.000 Euro) und der Autoindustrie (67.900 Euro).

Erneut starker Süden und Südwesten

Im Städtevergleich dazu passt, dass sich die Bankenmetropole Frankfurt am Main (73.200 Euro) im Städtevergleich noch vor München (70.600 Euro) und Stuttgart (68.000 Euro) an die Spitze gesetzt hat. Die niedrigsten Durchschnittsgehälter werden in Sachsen (43.100 Euro), Sachsen-Anhalt (42.300 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (42.100 Euro) gezahlt.

Faktor Unternehmensgröße: Fast 15.000 Euro Unterschied

Es lohnt sich für Fach- und Führungskräfte, in großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiter tätig zu sein. Der Durchschnittslohn (66.800 Euro) liegt hier 15 Prozent über dem Gesamtdurchschnitt, während Angestellte kleinerer Unternehmen mit maximal 500 Mitarbeitern 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegen (52.200 Euro).

Top-Gehälter für gefragte IT-Spezialisten und Ingenieure

Ein abgeschlossenes Studium macht sich bezahlt: Während Akademiker bereits beim Berufseinstieg im Schnitt etwa 11.600 Euro mehr Gehalt bekommen als Nicht-Akademiker, wächst der Unterschied mit langjähriger Berufserfahrung auf circa 28.600 Euro an.

Ein Studium der Medizin oder Zahnmedizin (81.600 Euro) ist finanziell besonders lohnend. Es folgen Wirtschaftsingenieurwesen (74.300 Euro), Wirtschaftsinformatik (73.600 Euro), Ingenieurwissenschaften (72.100 Euro) sowie Mathematik und Informatik (70.800 Euro).

Studium macht sich beim Gehalt bezahlt

Ein Studium macht auch innerhalb einzelner Berufsgruppen einen Unterschied: Im Marketing kommen Akademiker auf durchschnittlich 22 Prozent mehr Gehalt (60.100 Euro) als ihre Kollegen ohne Studienabschluss (49.500 Euro).

Einkommen steigt mit der Zahl der unterstellten Mitarbeiter

Führungskräfte (67.900 Euro) kommen auf deutlich höhere Gehälter als Fachkräfte ohne Personalverantwortung (51.200 Euro). Dabei steigt das Einkommen der Führungskräfte mit der Anzahl der ihnen unterstellten Mitarbeiter. Führungskräfte mit mindestens 100 unterstellten Mitarbeitern kommen demnach auf ein durchschnittliches Gehalt von 102.500 Euro.

StepStone ist eine Online-Jobplattform, die auf Fach- und Führungskräfte spezialisiert ist. Für den Gehaltsreport 2019 hat die Plattform Gehälter von rund 85.000 Fach- und Führungskräften analysiert, die sie im Zeitraum von Oktober 2017 bis Oktober 2018 erhoben hat. Bei der Auswertung wurden nur die Angaben von Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt.