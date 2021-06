60 Top-Managerinnen gründen Deutschlands größtes Frauennetzwerk

Die Initialidee für die Gründung des Netzwerks kam Multi-Aufsichtsrätin und Gründungsmitglied Ina Schlie, als sie im Oktober 2020 in ein HR-Tech-Start-up investiert hat. Weitere Top-Managerinnen, wie Unternehmerin Stephanie Bschorr und Multi-Aufsichtsrätin Angelika Gifford haben sich der Idee angeschlossen.

Gründung von "encourageventures"

Diese erste Zusammenarbeit gefiel Schlie so gut, dass sie die Gründung von "encourageventures" vorantrieb und dabei viele andere einflussreiche Managerinnen mit ins Boot holen konnte. Im Juni 2021 gründeten sie den Verein "encourageventures", dem sich mittlerweile 60 weitere Top-Managerinnen und bekannte Persönlichkeiten angeschlossen haben. Die ehemalige deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, die Vorsitzende der Charta der Vielfalt Ana-Cristina Grohnert und auch Douglas-CEO Tina Müller sind mittlerweile ebenfalls im Netzwerk.

Begleitende Beratung von der Idee bis zum Börsengang

Gemeinsam bringen sie Gründerinnen, Investorinnen und Mentorinnen zusammen. "Als Mitglieder von 'encourageventures' verfolgen wir den Ansatz, Gründerinnen von der Gründungsidee bis zum Börsengang zu begleiten. Dabei ermutigen wir sie, die nächsten Schritte zu gehen, groß zu denken und stehen ihnen während ihres gesamten Wegs beratend zur Seite", so Schlie.

Hochkarätige Netzwerke und herausragende Expertisen

Was die Mitglieder von "encourageventures" eint, ist ihr hochkarätiges Netzwerk und ihre herausragende Expertise. Sie kommen unter anderem aus den Bereichen Tech, Finance, Investment Banking, Health, HR und Software und verfügen über großes Fachwissen beim Aufbau und der Begleitung von Start-ups.

Mit den unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und Expertisen der Frauen, können sie die Start-ups umfassend bewerten und einschätzen. So können demnach die Investorinnen Start-ups in allen Entwicklungsstufen nachhaltig, ganzheitlich und interdisziplinär unterstützen, sowohl finanziell als auch durch Mentoring und Coaching.

Netzwerk unterstützt ausschließlich Gründerteams mit mindestens einer Frau

Aus welcher Branche die Start-ups kommen, spielt dabei im ersten Schritt keine Rolle. Einzige Grundvoraussetzung für eine Aufnahme in das "encourageventures"-Netzwerk: Es muss mindestens eine Frau an der Gründung beteiligt sein. Einmal ins Netzwerk aufgenommen, bekommen die Gründerinnen die Möglichkeit, zusammen mit Expertinnen aus verschiedenen Bereichen ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und zu schärfen.

"Kaum vorzustellen, wie viel Support uns solch ein großartiges Netzwerk an Frauen zu Beginn unserer Gründung beschert hätte. Deshalb freue ich mich zukünftig auch besonders darauf, Gründerinnen von der Investorinnenseite aus zu unterstützen. Anna Kaiser, Mitbegründerin von "encouragesventures"

Großes Interesse: Konzept stößt auf hohe Resonanz in der Szene

Das Interesse bei den Gründerinnen und Investorinnen war schon vor der offiziellen Gründung so groß, dass "encourageventures" bereits im April und Anfang Juni 2021 erste Pitch-Nights veranstaltete.

"In einer reinen Frauenrunde erhoffe ich mir eine Behandlung, die mehr meine Leistung und Erfahrung bewertet, statt einer großen Show drum herum." Miriam Mertens, Gründerin vom Start-up Deep Skill.

Nach der Präsentation bekamen die Gründerinnen die Möglichkeit, ihre Ideen weiter auszubauen und es wurden erste Gelder zur Gründung bewilligt. Im neu gegründeten Netzwerk wollen die Frauen eine offene Diskussionskultur leben, ehrliches Feedback geben und die Bereitschaft zeigen, die Gründerinnen umfassend zu beraten und zu begleiten.

Virtueller Kick-off zur Vereinsgründung aus Berlin

"Deutschland investiert immer noch nicht genug in Innovationen. Vor allem weibliche Start-ups werden unterschätzt. Wer in der Zukunft erfolgreich sein will, kommt an Gründerinnen nicht vorbei. Mit unseren Investments gehen wir schon mal vor", so Stephanie Bschorr. Gespräche mit weiteren Großinvestorinnen laufen auf Hochtouren. Am Nachmittag findet der virtuelle Kick-off aus Berlin statt. Interessierte Gründerinnen oder auch Investorinnen können sich über die Webseite an "encourageventures" wenden.