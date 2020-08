60 Jahre Republik Zypern – und keiner will feiern

Mitte August ist es ohnehin viel zu heiß auf der Insel. Deshalb feiern die Zyprer die Unabhängigkeit nicht am Jubiläumstag, sondern am 1. Oktober, wenn sich die Sommerhitze etwas gelegt hat. Aber eigentlich ist den Zyprern überhaupt nicht zum Feiern zumute, sagt Regierungssprecher Kyriakos Koushos im Präsidentenpalast in Nikosia:

"Seit 46 Jahren hält die Türkei den Norden unserer Insel besetzt. Solange das so bleibt, gibt es nichts zu feiern." Kyriakos Koushos, Regierungssprecher

Kaum noch Erinnerung an harmonisches Zusammenleben

Zypern – seit 46 Jahren eine geteilte Insel. Damals, im Sommer 1974, hatten griechische Nationalisten mit einem Putsch versucht, die Insel an Griechenland anzuschließen. Das aber verhinderte die türkische Armee. Sie besetzte den Norden Zyperns – offiziell, um die türkischen Zyprer zu schützen. Aber die Armee vertrieb auch zehntausende griechische Zyprer aus ihren Häusern. Sie mussten in den Süden der Insel flüchten.

Man hört auf Zypern viele Geschichten über Gewalt und Vertreibung. Nur wenige Menschen erinnern sich noch an ein harmonisches Zusammenleben beider Volksgruppen – etwa in Paphos, dem Urlaubsparadies mit langen Stränden im Südwesten der Insel, dort, wo heute nur griechische Zyprer leben.

Beide Volksgruppen streng voneinander getrennt

Youla Koutsoftides hat dort das Haus ihres Großvaters zu einem Boutique-Hotel umgebaut. Auf der Dachterrasse erzählt sie, dass sie früher, als Schülerin, auch türkisch-zyprische Freundinnen hatte. Im Hamam, dem jetzt gerade frisch renovierten türkischen Badehaus, so erzählt Youla, trafen sich früher alle Einwohner von Pafos:

"Dort, in diesem Hamam, waren die Griechen-Zyprioten und auch die Türken-Zyprioten zusammen, und überall, auch in unserem Markt hier. Wir hatten eine sehr gute Verbindung, sehr gut." Youla Koutsoftides, griechisch-zyprische Hoteliersfrau

1974 aber, nach dem kurzen Zypern-Krieg, holte die türkische Armee alle türkischen Zyprer in den Norden der Insel, damit alle türkischen Zyprer in einem Inselteil vereint und sicher sind. Seitdem leben die beiden Volksgruppen streng voneinander getrennt: Türkische Zyprer in ihrer türkischen Republik Nord-Zypern, von keinem Land der Welt anerkannt außer von der Türkei. Griechische Zyprer in der Republik Zypern, EU-Mitglied mit dem Anspruch, die gesamte Insel zu vertreten.

UN-Blauhelme bewachen die Trennlinie

Dazwischen wachen Blauhelm-Soldaten der UNO in der sogenannten Pufferzone. Die Trennlinie mit Stacheldraht und Sandsack-Barrikaden zieht sich durch die Hauptstadt Nikosia und 180 Kilometer lang quer durch die gesamte Insel. Dutzende Pläne, die Insel wieder zu vereinen, sind gescheitert.

Seit 2003 ist die Grenze zwar durchlässig. Seitdem kommen immer mal wieder türkische Zyprer auf Besuch in ihre alte Heimat. Aber so wie früher, als griechische und türkische Zyprer unbeschwert miteinander lebten, wird es nie wieder werden, auch nicht bei einer Wiedervereinigung der Insel. Davon ist Youla Koutsoftides in Paphos überzeugt:

"Vereinigung? Ich weiß nicht, was Vereinigung jetzt ist. Es ist schwer, sehr schwer." Youla Koutsoftides, griechisch-zyprische Hoteliersfrau

Wenig Interesse an Kontakt zur anderen Seite

Für die meisten jungen Zyprer ist die geteilte Insel der Normalzustand. Sie kennen es nicht anders. Sie leben auf der Insel nicht miteinander, sondern nebeneinander her. Die meisten haben überhaupt keinen Kontakt zu Menschen der jeweils anderen Volksgruppe und interessieren sich auch nicht dafür.

Die 27-jährige griechische Zyprerin Andri Christofidis will genau das überwinden. Im "Home for Cooperation" direkt an der Grenzlinie organisiert sie Kinderfeste oder Workshops für alle Zyprer, egal aus welcher Volksgruppe. Sie lebt vor, wie griechische und türkische Zyprer ohne Grenze wieder vereint sein könnten. Eine Wiedervereinigung ist ihr dabei gar nicht so wichtig:

"Ich weiß nicht, ob das noch zu meinen Lebzeiten passieren wird. Uns kommt es vor allem darauf an, Menschen zusammen zu bringen; Menschen von den verschiedenen Volksgruppen." Andri Christofidis, "Home for Cooperation"

Die Leute sollten endlich ohne diese schrecklichen Vorurteile gegen die jeweils andere Volksgruppe aufwachsen, so Christofidis, sie sollten in den anderen den Menschen sehen.