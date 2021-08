Berliner Mauer: In die Freiheit gegraben

Es ist der 22. März 1962. Die Männer kratzen mit Schraubenziehern behutsam den Mörtel aus den Kellerfugen ihrer Nachbarn. Sie haben sich unter der Straße durchgegraben. Fünf Stunden lang heben sie die Steine einzeln aus der Wand. Keiner spricht ein Wort. Hinter ihnen liegen 18 Meter Tunnel. Über ihnen die Heidelberger Straße in Neukölln.

Vor einem halben Jahr wurde sie mit dem Bau der Berliner Mauer zum Todesstreifen mit Stacheldraht und Betonabsperrung. Die Mannschaft aus der Heidelberger Straße Westseite will das nicht hinnehmen, gräbt sich zur Ostseite durch und bringt durch den Tunnel etwa 55 Menschen von Ost nach West-Berlin.

Mit dem Fahrrad über die Absperrung

Kopf der Tunnelbauer ist Harry Seidel, einer der aktivsten Fluchthelfer. Seidel ist in der DDR erfolgreicher Radsportler, gilt aber als "politisch unzuverlässig" und darf deshalb nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Als die DDR-Führung in der Nacht auf den 13. August 1961 beginnt die Mauer zu bauen, springt Seidel zu Fuß mit seinem Fahrrad auf der Schulter über die ersten Absperrungen. Später holt er seine Frau und seinen kleinen Sohn nach. Seidel findet Schlupflöcher in den Absperrungen. Durch die bringt er 34 Menschen in den Westen. Als das nicht mehr geht, fängt er mit dem Tunnelgraben an. Auch wenn das der wohl gefährlichste Weg in die Freiheit ist.

Fluchthelfer: "Der Hinterhalt hat mir gegolten"

Insgesamt rund 70 Tunnelprojekte werden in Berlin bis 1982 gestartet, 19 davon gelingen. Die Heidelberger Straße ist dafür bestens geeignet. Der Abstand zwischen Ost und West ist hier so gering wie fast nirgends sonst. Doch die DDR-Staatssicherheit hat Seidel bereits im Visier. Sie beschließt, ihn in einen Hinterhalt zu locken. Der Tunnel in der Heidelberger Straße war von einem Spitzel verraten worden. Die Stasi weiß also bereits, dass Seidel die Flüchtlinge in einer Wohnung auf der Ostseite abholt, während sein Kollege Heinz Jercha im Keller wartet.

Am 27. März soll es aber andersherum sein. "Heinz sagte: Immer gehst du zuerst, jetzt lass mich mal", erzählt Seidel, als er im März 2012 noch einmal im Keller des Hauses in der Heidelberger Straße steht. Der Einstieg in den Tunnel, den er damals mitgegraben hatte, ist immer noch offen. Ein Loch im Boden. Seidel hat Tränen in den Augen. "Der Hinterhalt hat mir gegolten", sagt er. Das lastet sichtlich schwer auf ihm.

Stasi mit Kalaschnikow statt Flüchtlinge

Heinz Jercha zwängt sich also diesmal als erster durch den Tunnel, klopft an der Wohnungstür eines vermeintlichen Verbündeten. Was er nicht weiß: Der wird bei der Stasi als "IM Naumann" geführt. Und diesmal steht in der Tür ein Stasi-Leutnant mit Kalaschnikow im Anschlag. Jercha dreht sich um, sprintet zurück in den Keller. Mehrere Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit eröffnen das Feuer. Jercha ist schnell. Aber ein Querschläger trifft ihn von hinten in die Lunge. Jercha und Seidel schaffen es noch durch den Tunnel zurück in den Westen. Dort bricht Heinz Jercha zusammen. Er stirbt kurz darauf.

Erinnerung an ein Maueropfer – alles andere ist weg

In der Heidelberger Straße erinnert seit 2012 eine Gedenktafel an Heinz Jercha und an die Tunnelbauer. Ein schmaler Streifen Kopfsteinpflaster markiert den Verlauf der Mauer durch Berlin. Altbauten mischen sich mit schicken Neubauten. An der Stelle, an der das Haus stand, in dem Jercha angeschossen wurde, ist jetzt der Parkplatz einer Siemens-Niederlassung. Günter Bremert, der an diesem Morgen auf dem Gehweg Heidelberger Straße Ostseite unterwegs ist, kennt diese Straße noch ganz anders.