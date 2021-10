60 Jahre Anwerbeabkommen - "Meine Welt ist zusammengebrochen"

Vor 60 Jahren wurde das Anwerbeabkommen mit der Türkei abgeschlossen. Insgesamt sind so knapp 870.000 türkische Arbeiter und Arbeiterinnen nach Deutschland gekommen. Weil Familiennachzug erstmal nicht möglich war, mussten viele Eltern ihre Kinder bei Verwandten in der Türkei zurücklassen.

Geschätzt 700.000 Kinder betroffen

Geschätzt wird, dass insgesamt 700.000 Kinder bis 1973 teilweise ohne Eltern aufwuchsen. Ich spreche mit meinen Schwieger-Großeltern darüber. Denn die haben genau das erlebt. Während meine Schwieger-Großmutter Fatma Avsar alleine mit einem Baby zurückgelassen wurde, ist ihr Mann Recep Avsar als sogenannter "Gastarbeiter" in den 1960er-Jahren nach Deutschland eingereist.

Sonderzüge von Istanbul nach München - voll mit weinenden Menschen

Es war nicht einfach für ihn: "Ich habe die Hälfte meines Herzens dagelassen und bin in Istanbul in den Zug gestiegen. Alle, die da drin saßen, haben geweint wie kleine Kinder". Recep Avsar erinnert sich noch gut an diesen Tag – seinem Abschied von seiner Frau und seiner neun Monate alten Tochter. Und mit diesem Schicksal war er nicht allein. Die Sonderzüge vom Bahnhof Sirkeci in Istanbul nach München waren voll mit Arbeitsmigranten, die Familie und Kinder zurücklassen mussten. Genauso wie Recep.

Eine Haarsträhne als Erinnerung an die Tochter

Als Erinnerung an seine Tochter schneidet er ihr beim Abschied eine kleine Haarsträhne ab und packt noch zwei Fotos von seiner Familie in den kleinen Holzkoffer, den er mitnimmt auf die Reise. Seine Frau Fatma soll nicht mit zum Bahnsteig kommen. Darum bittet Recep ausdrücklich, weil er sonst Angst hat, dass er sich noch umentscheidet und nicht mehr fahren kann: "Es war so schwer, das war das erste Mal, dass ich meine Familie verlassen musste. Meine ganze Welt ist zusammengebrochen".

Zwei Jahre in Deutschland arbeiten und dann zurück in die Heimat

Recep Avsar war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und ein gelernter Maler und Lackierer. Er hatte sich vorgenommen, zwei Jahre in Deutschland zu arbeiten, um sich mit dem Geld ein Auto zu kaufen und seine Familie zu unterstützen. Dann sollte es zurückgehen in sein Dorf nach Zentralanatolien. Es war ein Kompromiss, der akzeptabel schien für ihn und seine Frau Fatma. Die Trennung von seiner Tochter, die hat er trotzdem nur schwer verkraftet.

"Ich habe manchmal mit ihrer Haarsträhne gesprochen und Gedichte geschrieben, wenn das jemand gesehen hätte, die hätten mich für verrückt erklärt." Recep Avsar

Schwerer Abschied von der Familie

Während des Interviews weint Recep Avsar immer wieder. In diesen Momenten bereue ich es, meinen Schwieger-Großvater nach dieser Zeit gefragt zu haben und Erinnerungen aufzuwühlen, die ihn sehr traurig machen.

Auch seine Frau Fatma Avsar ist gerührt. Sie beschreibt ihre Gefühle zurückhaltender als Recep, macht aber trotzdem deutlich, dass der Abschied auch für sie als Wartende und Zurückgelassene nicht einfach war: "Ich habe meine Tochter genommen, sie an mich gedrückt, bin ins Haus und habe geweint. Mit niemanden konnte ich über meine Trauer und Sorgen reden."

Ohne Strom und fließend Wasser: Seine Frau allein im Dorf

Fatma war erst 19 Jahre alt, als ihr Mann zum Arbeiten nach Deutschland ging. Für sie war die Zeit ohne Recep besonders schwer. Im Dorf gab es keinen Strom, kein fließendes Wasser im Haus und keinen Kontakt zur Außenwelt. Fatma begleitete die Angst um ihren Ruf als junge Frau allein mit Baby. Deswegen scheute sie sich sogar, aus dem Fenster auf die Straße zu schauen. Die Menschen hätten tratschen können, ihr vorwerfen können, dass sie nach anderen Männern Ausschau hält.

Fatma lässt Unmut an ihrer Tochter aus

Ihren Frust habe sie deswegen oft an ihrer kleinen Tochter ausgelassen. Sie sagt, dass sie sie damals wegen allem Möglichen geschlagen habe und es heute aber sehr bereue: "Ich war dumm, ich wünschte, ich hätte ihr das alles nicht angetan." Fatma war überfordert mit der Situation, wusste nicht, wohin mit ihren Gefühlen und der Einsamkeit. Ihre Tochter wurde Bettnässerin – ein bekanntes Symptom bei "Gastarbeiter"-Kindern aus dieser Generation.

Erstes Wiedersehen nach zwei Jahren

Zwei Jahre später erst besuchte Recep Avsar seine Familie endlich das erste Mal. Vorher ging das nicht, weil sein Arbeitsvertrag das nicht vorgesehen habe und seine Chefs das nicht erlaubt hätten, erzählt er. Seine damals zurückgelassene Tochter Serpil Ugur erinnert sich an das erste Wiedersehen mit ihrem Vater: "Der war sehr fremd für uns. Er wollte uns in den Arm nehmen und das wollten wir nicht in den ersten Tagen. Ich habe mich so komisch gefühlt, ich wusste nicht, was ein Papa ist." Serpil war inzwischen drei Jahre alt und lehnte ihren Vater ab.

Tochter kennt Vater nicht: "Dieser Mann soll weg"

Ihr Vater Recep weiß das noch genau. "Dieser Mann soll weg", habe seine Tochter ständig gerufen und versucht, ihn aus dem Haus zu werfen. Nach ein paar Tagen hatte sich seine Tochter zwar an ihn gewöhnt, aber dann musste er auch wieder zurück nach Deutschland.

Das Schlimmste für Recep: Das Kind nicht aufwachsen sehen

Aus dem Plan mit dem Auto war längst ein Leben in Deutschland geworden. Und das Geld, das er dort verdienen konnte, war zu wichtig für seine Familie, als dass er zurückkehren konnte. Das Schlimmste für ihn: Er konnte sein eigenes Kind nicht aufwachsen sehen, sagt Recep.

Zurückgelassene Kinder reagieren psychisch

Studien aus den 1980er-Jahren zeigen, dass viele der damals in der Türkei zurückgelassenen Kinder später einen Groll gegen und eine emotionale Distanz zu ihren Eltern hatten. Die psychischen Folgen dieser Trennung sind wissenschaftlich belegt und zeigen sich unter anderem in Aggressionen und mangelnder Bindungsfähigkeit.

Das bestätigt auch Tochter Serpil Ugur. Ihr selbst ginge es zwar nicht so, sie kenne das aber aus ihrem Umfeld:

"Meine Bekannte sagt immer noch, 'Ich hasse meinen Vater'. Bei uns war das nicht so." Serpil Ugur, Tochter eines "Gastarbeiters"

Familienzusammenkunft in Deutschland

Erst 1976 dann konnte die Familie von Recep und Fatma endlich zusammen in Deutschland leben. Da geht Tochter Serpil schon in die zweite Klasse und hat drei kleine Geschwister. Ein richtiges Happy End war das aber nicht. Es kamen andere Probleme. So etwas wie Integrationskurse gab es nicht. Vieles an Deutschland war insgesamt ein bisschen anders, und daran musste sich die Familie erst gewöhnen.

Nachbarn in Deutschland wollen, dass Familie auszieht

Die Nachbarn etwa wollten nicht, dass die Familie in ihrem Wohnviertel lebte. Beschwerten sich über den Lärm der kleinen Tochter, die wenig schlief und viel schrie. Die Familie konnte dem Druck nicht standhalten und zog aus. Recep erzählt, dass er die Beschwerden nachvollziehen kann, dass die Nachbarn ja auch morgens früh wieder arbeiten gehen müssten.

Alleine gekommen, aber heute mit großer Familie in Deutschland

Recep ist damals alleine gekommen, nicht um zu bleiben, sondern um kurzzeitig zu arbeiten und wieder zurück in die Türkei zu gehen. Heute hat er hier aber eine große Familie mit zwölf Enkelkindern und drei Urenkeln. Er liebt es, sie um sich herum zu haben. Am liebsten sollen alle in seiner Nähe sein und keinen Schritt weg.

Und die Haarsträhne seiner Tochter hat Recep Avsar nach über 50 Jahren immer noch. Sie erinnert ihn noch heute an den schweren Abschied von damals.