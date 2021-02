Bundesregierung: 6,2 Milliarden Euro zusätzlich für Impfstoffe

Die Bundesregierung plant für die weitere Beschaffung von Corona-Impfstoffen auf EU-Ebene mehr Geld freizugeben. Von 6,2 Milliarden Euro zusätzlich ist die Rede. In einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltausschuss des Bundestages heißt es, dass die bisher gekauften Impfstoffe der Kommission und Verhandlungen mit weiteren Herstellern, auch auf nationaler Ebene, zu Mehrkosten geführt hätten.

Mit dieser Aufstockung stünden dieses Jahr insgesamt rund 8,89 Milliarden Euro zum Kauf von Impfstoffen zur Verfügung. "Das Bundesgesundheitsministeriums beabsichtigt, damit insgesamt bis zu 635,1 Millionen Impfstoffdosen zu beschaffen", heißt es in dem Schreiben von Finanz-Staatssekretärin Bettina Hagedorn. Die Vorlage sieht zudem 300 Millionen Euro als Zuschuss an die gesetzlichen Krankenkassen vor, um deren Kosten durch die Ausweitung des Kinderkrankengeldes zu kompensieren. 1,5 Milliarden Euro sind zudem als Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser vorgesehen. Der Haushaltsausschuss muss das Zusatz-Geld allerdings noch freigeben, das hatte der Bundestag beim Beschluss des Etats für 2021 so festgelegt.