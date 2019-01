5G-Ausbau: Bundesregierung prüft Ausschluss von Huawei

Das Votum der deutschen Sicherheitsbehörden ist eindeutig: Aus Sicherheitsgründen dürfe der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei nicht am Aufbau des 5G-Netzes beteiligt werden. Das Netz sei Bestandteil der kritischen Infrastruktur, und diese müsse besonders geschützt werden, so die Informationen von BR Recherche und dem ARD-Hauptstadtstudio. Konkret geht es darum, dass China Huawei-Technik mit Hilfe von sogenannten Backdoors für Spionagezwecke nutzen könnte, so die Befürchtung.

"Wer diese Technologie bereitstellt, ist auch in der Lage, Kommunikation abzuhören", sagte der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, dem ARD-Hauptstadtstudio. "Man kann Sicherheitssysteme einbauen, aber das Risiko bleibt."

Ex-BND-Chef: Deutschland auf Abschaltung von Netz-Modulen nicht vorbereitet

Spionage ist nur eine Sorge. Den Recherchen zufolge bewerten die Sicherheitsbehörden das Risiko der Betriebssicherheit als noch gravierender, sollte Huawei am Aufbau des 5G-Netzes beteiligt werden. So wäre China zu einem sogenannten "Kill Switch" in der Lage, sogar das Netz in Deutschland abzuschalten, beispielsweise auf dem Höhepunkt einer politischen Krise oder gar im Zuge einer kriegerischen Auseinandersetzung. "Ein solches Szenario kann man sich durchaus vorstellen", so Ex-BND-Präsident Schindler. "Wenn diese Module abgeschaltet werden, darauf sind wir in keiner Weise vorbereitet und können nicht reagieren."