59 Tote und 150 Verletzte bei Halloween-Feiern in Seoul

Bei einem Massengedränge auf einer engen Straße anlässlich von Halloween-Feiern in Südkorea sind Behördenangaben zufolge mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall am Samstag in der Hauptstadt Seoul wurden 150 weitere Personen verletzt, wie unter anderem die südkoreansche Nachrichtenagentur Yonhap meldete.

Behörden: Menschen vermutlich zu Tode gedrückt

Zuvor hatten Behörden mitgeteilt, mehrere Menschen seien nach dem Zwischenfall wegen Herzstillständen behandelt worden. Die Zahl der Toten könnte steigen, sagte Choi Seong Beom von der Feuerwehr laut der Agentur AP. Laut den Behörden wurden Menschen im Bezirk Itaewon vermutlich zu Tode gedrückt.

Nach Polizeiangaben wurde Dutzenden Personen vor Ort Erste Hilfe geleistet. Die Stadtregierung von Seoul forderte Menschen in der Gegend per Textnachricht auf, nach Hause zu gehen.

Gedränge in Südkorea: Weitere Rettungskräfte entsendet

Staatspräsident Yon Suk-yeol berief eine Krisensitzung ein und ordnete die Entsendung weiterer Rettungskräfte an den Unglücksort an. Choi Cheon Sik von der Feuerbehörde teilte mit, mehr als 400 Rettungskräfte landesweit seien entsandt worden, um Verletzte zu behandeln. Auf Fernsehaufnahmen vom Ort des Gedränges waren zahlreiche Rettungsfahrzeuge zu sehen.

Mit Informationen von Reuters, AP, dpa und AFP