Geberkonferenz: EU sichert eine Milliarde für Impfstoff zu

Der Auftakt erinnert an ein Pokerspiel: Gleich zu Beginn der Videokonferenz sicherte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Milliarde Euro im Namen der Europäischen Union zu – der mutige erste Zug sozusagen, immer verbunden mit der Hoffnung das weitere Spieler am Tisch mitziehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel, die die Geberkonferenz als "Signal der Hoffnung in so schwierigen Stunden für viele Länder" bezeichnete. Die Pandemie sei eine globale Herausforderung. Deswegen lasse sie sich auch nur global überwinden, erklärte Merkel und sicherte 525 Millionen Euro zu.

Auch Japan, Kanada und Frankreich sagten den Zahlungen von hohen dreistelligen Millionenbeträgen zu. Dabei stellte der französische Präsident Emmanuel Macron klar, dass es sich bei einem Impfstoff "um ein öffentliches Gut handeln werde, dass niemandem gehört – sondern allen".

Mehr als die Hälfte der angestrebten 7,5 Milliarden Euro sollen nach Angaben der EU-Kommission in die Entwicklung eines solchen Impfstoffes fließen. Weitere zwei Milliarden sind für den Ausbau der Behandlungsmöglichkeiten vorgesehen. Rund 1,5 Milliarden Euro sollen dazu dienen, die Testkapazitäten weltweit auszubauen. Das Geld soll in erster Linie globalen Gesundheitsorganisationen und internationalen Impfstoffallianzen zugutekommen. Auch die Weltgesundheitsorganisation und mehrere private Stiftungen wollen sich an dieser sogenannten "Global Response" Initiative beteiligen.

Kritik am Alleingang der USA

Während sich die EU für globale Lösungen engagiere, verweigere sich Washington an jeglicher Kooperation, so die Kritik eines EU-Beamten. Die USA beteiligen sich als einziger der G7-Staaten nicht an der globalen Initiative. Man habe aber die Bemühungen noch nicht aufgegeben, die USA doch zu einer Beteiligung überreden zu können, heißt es in Brüssel.

Hoffnungen auf die schnelle Entwicklung eines Impfstoffes bleiben trotz aller Solidarität gedämpft. In Berlin sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, man dürfe keine Wunder erwarten. Sollten die angestrebten 7,5 Milliarden Euro erreicht werden, könne dies dennoch "nur den anfänglichen Bedarf decken". UN-Generalsekretär Antonio Guterres schätzte den Bedarf wesentlich höher auf rund 37 Milliarden Euro ein.

Die Vorbereitungen für die Finanzierung der Impfstoffentwicklung laufen auf Hochtouren. Dieser wird frühestens Mitte 2021 in eine Massenproduktion gehen, vermuten Experten. Dann jedoch, sollen die Mittel zu erschwinglichen Preisen verfügbar sein – egal, wo der Impfstoff schlussendlich hergestellt wurde.