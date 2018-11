Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Magdeburg einem unterkühlten Mann geholfen. Der 51-Jährige lag am späten Montagabend auf einer Bank an einem Bahngleis, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag sagte. Er war stark betrunken und konnte sich auf dem kalten Bahnsteig kaum bewegen. Ein Wert ergab knapp 3,6 Promille. Er bat die Beamten in seiner Not um ärztliche Hilfe. Daraufhin kam er in ein Krankenhaus.