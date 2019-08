500 Euro Strafe für Hass-Posting bei Facebook

Wegen eines Hass-Postings auf der Facebook-Seite des ehemaligen Wormser Oberbürgermeisters Michael Kissel (SPD) muss ein Mann 500 Euro Strafe bezahlen.

Der Wormser habe in einer Diskussion über angeblich von Zuwanderern begangene Straftaten ein Bild mit einer Pistole und dem Text "Walther erledige das mal..." gepostet, teilte die Staatsanwaltschaft in Mainz am Mittwoch mit. Die "Wormser Zeitung" hatte zuvor darüber berichtet.

Verfahren gegen Geldauflage eingestellt

Das Ermittlungsverfahren gegen den geständigen und einsichtigen Beschuldigten sei gegen die Zahlung der Geldauflage vorläufig eingestellt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Einen konkreten Adressaten habe der Mann in seinem Posting nicht genannt.

Angriffe auf Facebook nach Verbrechen in Worms

In Worms war Anfang März eine 21 Jahre alte Frau mutmaßlich von ihrem 22 Jahre alten Freund erstochen worden - einem Tunesier, dessen Asylantrag zuvor abgelehnt worden war.

Kissel hatte als Oberbürgermeister auf Facebook an das Mitgefühl und die Anteilnahme der Wormser appelliert und darum gebeten, von undifferenzierter, pauschaler Verurteilung abzusehen.

Dafür war er in zahlreichen Kommentaren massiv angegriffen worden und hatte auch eine Morddrohung erhalten.