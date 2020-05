50. Jahrestag der RAF-Gründung: Die Blutspur des Terrors

1998 ist der Spuk vorbei

Der Vorsitzende der Treuhandanstalt Detlev Karsten Rohwedder ist im April 1991 das letzte Mordopfer der RAF. Sieben Jahre später ist die in ihrem Selbstverständnis "Antiimperialistische Stadtguerilla RAF" Geschichte. Am 20. April 1998 geht im Kölner Büro der Nachrichtenagentur Reuters ein Schreiben ein, in dem die Rote-Armee-Fraktion ihre Selbstauflösung bekanntgibt.

Frühere Terroristen bewerten seither die Geschichte der RAF sehr unterschiedlich. Manche Mitglieder wie Peter-Jürgen Boock bereuen ihre Taten: "Das tut mir unendlich leid, was geschehen ist. Allein ich weiß, ich kann es nicht rückgängig machen."

Andere wie Christian Klar zeigen sich auch Jahre nach dem bewaffneten Kampf hartleibig, uneinsichtig: "Die Vorstellung ist, dass auch eine Gruppe wie die RAF, die dann irgendwann Geschichte geworden ist, durch Fehler oder durch Anstöße Inspiration wird für neue Aufbrüche."

Christian Klar hat seine Strafe abgesessen, ist inzwischen in Freiheit. Versprengte Reste der RAF leben dagegen noch weiter im Untergrund. Sie sollen für eine Reihe von Banküberfällen verantwortlich sein.