50 Jahre Kanzler Brandt - Der, der mehr Demokratie wagte

Deutschland im Herbst 1969: Die SPD macht Wahlkampf für ein modernes Deutschland von morgen - wer dafür sorgen soll? Ein Wahlspot der Zeit liefert untermalt von poppiger Musik die Antwort: "Helmut Schmidt, Professor Schiller und Willy Brandt". In der Wahlnacht tritt Brandt vor die Kameras und verkündet selbstbewusst: ein "Weiter so" mit der Großen Koalition werde es mit ihm nicht geben. Die SPD habe schließlich massiv Stimmen gewonnen. "Ich habe die FDP wissen lassen, dass wir zu Gesprächen mit ihr bereit sind."

Die erste sozialliberale Koalition

Die erste sozialliberale Koalition nimmt schnell Formen an, gerade in der Deutschland-Politik und in der Außenpolitik liegen SPD und FDP auf einer Linie. Bundeskanzler Brandt, FDP-Chef Scheel Außenminister - das ist der Plan. Auch wenn die Koalition nur eine Mehrheit von zwölf Sitzen hat.

Der Plan geht auf: Am 21. Oktober 1969 wählt der Bundestag Brandt zum Kanzler. In seiner ersten Regierungserklärung prägt Brandt einen Satz, den man auch heute noch mit ihm verbindet: "Wir wollen mehr Demokratie wagen". Gemeint war: mehr Transparenz, was die Regierung tut. Mehr Teilhabe der Bürger, auch durch ein niedrigeres Wahlalter, das wurde unter Brandt von 21 auf 18 Jahre gesenkt.

Brandt lässt in seiner ersten Rede als Regierungschef aber auch erkennen, dass ihn vor allem der Blick nach außen leitet: "Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten". Brandt will neue Wege gehen. Er sucht den Dialog mit der DDR und mit der Sowjetunion. Er will eine "Neue Ostpolitik", er will mehr als die "Politik der kleinen Schritte", die er zuvor in der Großen Koalition mit angestoßen hatte. Das lässt die Amerikaner besorgt aufhorchen. Letztlich unterstützt US-Präsident Richard Nixon aber die Politik von Brandt.