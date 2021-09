50 Jahre Greenpeace: "Weiterhin viel zu tun"

15. September 1971: Zwölf Aktivisten segeln in einem ehemaligen Fischkutter in Richtung der unbewohnten Insel Amchitka vor Alaska. Die Vereinigten Staaten hatten zuvor bekannt gegeben, dort Atomwaffen testen zu wollen. Das Geld für die Protestfahrt hatten die Aktivisten zuvor auf einem Benefizkonzert zusammengekratzt. Segeln konnte keiner von ihnen. Dennoch stach die "Aktion Greenpeace" in See.

Auch wenn die Gruppe die Insel nie erreichte und die unterirdische Bombe letztendlich die Insel zerstörte: Fünfzig Jahre später ist die Non-Profit-Organisation Greenpeace nach eigenen Angaben in 55 Ländern vertreten und hat drei Millionen Unterstützer weltweit, davon 630.000 in Deutschland.

Greenpeace-Chefin dankt Unterstützern

Die Chefin von Greenpeace International, Jennifer Morgan, zieht 50 Jahre nach Gründung der Umweltschutzorganisation eine positive Bilanz. Im BR-Interview sagte Morgan:

"Ich glaube, ich bin besonders stolz darauf, wieviel Menschen das alles möglich gemacht haben. Es sind wirklich die Aktionen von Millionen von Aktivistinnen und Aktivisten und Unterstützerinnen und Unterstützer auf der ganzen Welt, die diese Geschichte von Greenpeace bis jetzt geschrieben haben. Und sie in die Zukunft tragen werden." Jennifer Morgan

50 Jahre nach der Gründung hält Jennifer Morgan es für allerdings für dringend notwendig, dass Greenpeace weiterhin aktiv ist: "Ich hoffe, dass Greenpeace irgendwann nicht mehr notwendig sein wird, aber ich glaube, im Moment ist ein kritischer Moment, wo wir schnell vorangehen müssen. "

Auch die Bundeskanzlerin lobt das Engagement

Kanzlerin Merkel würdigte das umweltpolitische Engagement von Greenpeace bereits Ende August im Zuge der Jubiläumsfeier in Stralsund. Die Folgen des Klimawandels wären noch unbeherrschbarer, wenn wir später handelten als ohnehin schon, sagte die Kanzlerin.

Dabei lobte sie die spektakulären Protestaktionen gegen den Klimawandel wie die Besetzung der Shell-Bohrinsel "Brent Spar" 1995 als "todesmutig". Damals hatte die Organisation erreicht, dass der Konzern Shell die Insel nördlich der Shetland-Insel nicht wie geplant im Meer versenken, sondern an Land zerlegen wolle. Kurz darauf trat ein entsprechendes Verbot für Plattform-Versenkungen in Kraft. Die Aktion gilt als eine der bekanntesten und erfolgreichsten in der Geschichte von Greenpeace.

Konflikte zwischen Greenpeace und Bundesregierung

Die Würdigung Merkels war teils überrascht aufgenommen worden: Immer wieder waren die Non-Profit-Organisation und die Bundesregierung aneinandergeraten, wie etwa im Herbst 2014 bei einer Protestaktion gegen die damalige Kohlepolitik Deutschlands. Auf dem Dach der SPD-Zentrale hatten Aktivisten ein Schaufelrad platziert, darunter die Botschaft an den damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel: "Kohle zerstört das Klima". Nun will Deutschland 2038 aus der Kohleenergie aussteigen.

Themen von Walfang bis Billigkleidung

Weitere Erfolge des Vereins: das Ende des kommerziellen Walfangs, die Einrichtung eines Schutzgebietes in der Antarktis oder die Einstellung von Atomtests in Alaska 1972. Besonders tragisch war für Greenpeace das Jahr 1985, als ihr Schiff "Rainbow Warrior" im neuseeländischen Auckland durch den französischen Geheimdienst versenkt wird.

Das Schiff sollte in Französisch-Polynesien gegen die französischen Atomtests protestieren. Bei dem Angriff ertrinkt der Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira. Heute kämpft Greenpeace in laufenden Kampagnen etwa gegen Billigfleisch, Verbrennungsmotoren, Plastik in Meeren und Billigproduktion von Kleidung.

Kritik wegen Aktion bei Fußball-EM

Zuletzt war Greenpeace für einen missglückten Gleitschirmflug in der Münchner Allianzarena international kritisiert worden. Beim ersten Vorrundenspiel Deutschlands gegen Frankreich war ein Aktivist bei der Fußballeuropameisterschaft am 15. Juni mit einer Dachkonstruktion kollidiert. Zwei Zuschauer hatten dabei Kopfverletzungen erlitten. Laut Greenpeace-Angaben hatte der Pilot einen Latexball mit der Aufschrift "Kick Out Oil" ins Stadion werfen wollen. Greenpeace wollte damit gegen Verbrennungsmotoren demonstrieren. Die Organisation entschuldigte sich daraufhin.

Heute arbeitet Greenpeace auch mit jüngeren Organisationen wie Fridays For Future zusammen. Aus Sicht der Chefin von Greenpeace International ist es ein Armutszeugnis, dass die junge Generation so aktiv sein muss. "Aber ich finde, wir brauchen jede Person, jede Organisation, die Druck macht, die Lösungen bringt und dafür bin ich sehr dankbar und sehr froh", so Morgan.