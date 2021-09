50 Jahre Greenpeace: "Viel zu tun - weiterhin"

Die Chefin von Greenpeace International, Jennifer Morgan, zieht 50 Jahre nach Gründung der Umweltschutzorganisation Greenpeace eine positive Bilanz. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Morgan:

"Ich glaube, ich bin besonders stolz darauf, wie viele Menschen das alles möglich gemacht haben. Es sind wirklich die Aktionen von Millionen von Aktivistinnen und Aktivisten und Unterstützerinnen und Unterstützern auf der ganzen Welt, die diese Geschichte von Greenpeace bis jetzt geschrieben haben. Und sie in die Zukunft tragen werden." Jennifer Morgan

Froh über Fridays for Future

Jennifer Morgan zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit mit jüngeren Organisationen wie Fridays For Future, auch wenn es ihrer Ansicht nach ein Armutszeugnis ist, dass die Jugend so zum Handeln gezwungen werde: "Es macht mich traurig, dass diese Generation so aktiv sein muss. Dass die Verantwortlichkeit von unserer Generation - nicht nur die Umweltschützer, aber die Regierungen und Unternehmen - eigentlich versagt haben. Aber ich finde, wir brauchen jede Person, jede Organisation, die Druck macht, die Lösungen bringt und dafür bin ich sehr dankbar und sehr froh. Auch für die Zusammenarbeit, die wir mit Fridays for Future und anderen Organisationen haben."

50 Jahre nach der Gründung hält Jennifer Morgan es für dringend notwendig, dass Greenpeace weiterhin aktiv ist:

"Ich hoffe, dass Greenpeace irgendwann nicht mehr notwendig sein wird, aber ich glaube, im Moment ist ein kritischer Moment, wo wir schnell vorangehen müssen. Wir müssen die Politik fordern. Wir müssen Unternehmen nennen und es ihnen ein bisschen unbequem machen. Und deswegen brauchen wir Greenpeace noch. Aber hoffentlich - wenn alle ihren Job machen - dann ist das eines Tages nicht mehr notwendig." Jennifer Morgan