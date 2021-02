22.02.2021, 12:35 Uhr

50 Grindwale vor Neuseelands Südküste gestrandet

An der neuseeländischen Küste sind rund 50 Langflossen-Grindwale gestrandet. Die Säugetiere waren zuvor in flaches Wasser geraten. Neun von ihnen verendeten, hieß es. Erst vor wenigen Tagen waren in Indonesien Grindwale gestorben.