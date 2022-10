5.000 russische Soldaten in Lyman eingekesselt

Die ukrainischen Truppen haben in der strategisch wichtigen Stadt Lyman im Gebiet Donezk nach eigenen Angaben rund 5.000 russische Soldaten eingekesselt. Das sei der Stand am Samstagmorgen, teilte der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk, Serhij Hajdaj, mit.

Schicksal der Eingeschlossenen völlig unklar

Die Okkupanten hätten ihre Führung gebeten, nach Möglichkeit herauszukommen, woraufhin sie "eine Abfuhr erhielten", so Hajdal.

"Sie haben jetzt drei Handlungsmöglichkeiten: Entweder können sie versuchen auszubrechen oder sie ergeben sich. Oder sie sterben alle zusammen. Da sind von ihnen etwa 5.000, eine genaue Zahl gibt es nicht." Serhij Hajdaj, Verwaltungschef für Luhansk

Das weitere Schicksal der Eingeschlossenen ist damit zur Stunde völlig unklar.

Größte Einkesselung russischer Truppen seit Kriegsbeginn

Die Ukraine stellt die Bedeutung der Eroberung heraus: Eine solche Zahl an eingekesselten Russen habe es überhaupt noch nicht gegeben in dem Krieg, sagte Hajdaj. Es seien fast alle Zugänge blockiert. Bisher waren es häufiger ukrainische Truppen, die von den Besatzern belagert wurden - etwa im Juli im Stahlwerk Mariupol.

Rückeroberung nach fünf Monaten

Westliche Militärexperten gehen davon aus, dass Lyman, wo vor Kriegsausbruch 20.000 Menschen lebten, in den nächsten Tagen komplett befreit wird. Russland hatte Lyman im Mai eingenommen. Seitdem haben die Besatzer die Kleinstadt, die zugleich Eisenbahnknoten und Hauptstraßenverbindung in Ost-Südwestrichtung ist, zu einem militärischen Logistik- und Transportzentrum ausgebaut.

Vorstoß ins Separatistengebiet möglich

In Friedenszeiten hatte die eher dünn besiedelte Region mit ihren Wäldern und Seen als "Donezker Schweiz" gegolten. Militärisch bedeutsam ist indes nicht die Landschaft, sondern die Lage: Sollte Lyman langfristig wieder an die Ukraine fallen, wäre der Weg frei bis tief in die übrigen Teile von Donezk, das zusammen mit Luhansk den Donbass bildet. Teile der Gebiete kontrollieren seit 2014 prorussischen Separatisten.