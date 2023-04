49-Euro-Ticket: Verkauf des Deutschlandtickets startet

Auch in Bayern hat der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets offiziell begonnen. Das bundesweit gültige Monatsticket für den Nahverkehr soll den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel fördern. Es baut auf den Erfahrungen des beliebten Neun-Euro-Tickets auf. Das Job-Ticket soll maximal 34,30 Euro kosten, sofern der Arbeitgeber 25 Prozent der Kosten übernimmt.

Wo gilt das 49-Euro-Ticket?

Das 49-Euro-Ticket gilt ab dem 1. Mai in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Deutschland, also im Bahn-Regionalverkehr, in Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen. Nicht enthalten sind Fernbusse und Fernzüge wie ICE, EC und IC der Deutschen Bahn und anderer Anbieter.

Grundsätzlich gilt das 49-Euro-Ticket den jeweiligen Monat lang für eine Person. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre. Sie fahren in der Regel ohnehin kostenfrei.

Gibt es weitere Zusatzangebote?

Ab Herbst können Studierende und Azubis in Bayern das Deutschlandticket für 29 Euro erwerben. Auch soll die Mitnahme von Fahrrädern nur einen Euro kosten, so Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Übergabe des ersten 49-Euro-Tickets in der vergangenen Woche.

Die genaue Ausgestaltung des bayerischen Fahrradtickets ist noch unklar, gültig ist es jedenfalls nur in Bayern. Wer im Mai und Juni ein 49-Euro-Ticket kauft, bekommt dazu gratis einen 10-Euro-Gutschein für die Leihfahrräder der Deutschen Bahn "Call-a-Bike".

Dürfen Hunde kostenlos mitgenommen werden?

Eine Mitnahmemöglichkeit von Hunden ist im Rahmen des 49-Euro-Tickets nicht generell vorgesehen. Die Verkehrsverbünde regeln das unterschiedlich.

In welcher Form wird das Ticket angeboten?

Das 49-Euro-Ticket soll hauptsächlich digital ausgegeben werden. Ab sofort kann es deswegen in der App "Dein Deutschlandticket" vorbestellt werden. Außerdem startet am Montag bei vielen Verkehrsverbünden der Chipkartenverkauf.

Zunächst soll das Angebot auch bis zum 31. Dezember 2023 in ausgedruckter Form akzeptiert werden. Eine längere Übergangsfrist hat der Bund bisher nicht eingeräumt.

Was passiert mit bestehenden Abo-Verträgen?

Viele Abo-Verträge bei Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden mit Laufzeiten über den 1. Mai hinaus können auf das 49-Euro-Ticket umgestellt werden. Teils geschieht dies automatisch, teils müssen Fahrgäste dafür selbst aktiv werden. In diesem Fall gilt in der Regel eine Sonderkündigungsfrist des bestehenden Abos.

Wer profitiert wie stark vom neuen Ticket?

Besonders stark dürften Pendlerinnen und Pendler im Umland großer Städte profitieren. Klar ist, dass bisherige Abo-Preise in Ballungsräumen meist deutlich über 49 Euro liegen, gerade für ländliche Regionen oft sogar im dreistelligen Bereich.

Beispiele: Wer in Bayern von Dachau mit der Isarcard des Münchner Verkehrsverbunds MVV nach München pendelt, zahlt für eine Jahreskarte für den Großraum aktuell 966 Euro. Aus Fürstenfeldbruck oder Starnberg werden 1.197 Euro fällig, aus Herrsching am Ammersee 1.497 Euro, aus Freising, Erding oder Wolfratshausen 1.761 Euro. Hier kann also künftig stark gespart werden.

Für Fernpendler, die mit dem Zug fahren, lohnt sich das 49-Euro-Ticket noch mehr. Denn: Die Deutsche Bahn bietet das digitale Jahresabo mit Nahverkehrszügen aktuell für die Strecke Augsburg - München für 2.595 Euro an, die Strecke Rosenheim - München kostet 2.620 Euro und die Strecke Ingolstadt - München sogar 2.734 Euro.

Wie lang gibt es das 49-Euro-Ticket?

Bis Ende 2025 müsste die Finanzierung ausreichend gesichert sein. Bis dahin ist vorgesehen, dass der Bund den Ländern jährlich 1,5 Milliarden Euro zahlt, um die Hälfte der Einnahmeverluste auszugleichen. Die andere Hälfte tragen die Länder.

Was könnte das 49-Euro-Ticket bewegen?

Der Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) geht davon aus, dass etwa 5,6 Millionen Menschen durch das Deutschlandticket zu neuen Abonnenten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden. Darüber hinaus erwartet der VDV, dass elf Millionen der aktuell rund zwölf bis 14 Millionen Menschen mit einem Nahverkehrs-Abo auf das Deutschlandticket wechseln werden.

Mit Informationen von dpa