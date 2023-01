400 Fotos: Schwarzbär in Colorado schießt Selfie-Serie

Ein Bär von einem Fotomodel: Im US-Bundesstaat Colorado ist den Mitarbeitern eines Naturparks ein Bär gleich mehrfach in eine Fotofalle gegangen. Der neugierige Schwarzbär hatte eine der neun Kameras entdeckt, die die Parkverwaltung zur Überwachung des Areals aufgestellt hat.

Einzelgänger Schwarzbär

400 Mal löste der Bär die Kamera aus und erschien so mal frech, mal verträumt von seiner Schokoladenseite. Der Tweet der Parkverwaltung mit der herzigen Fotostrecke ging viral. Ob hinter den Selfies eine Strategie des Bären steckt, will ein User wissen. Ein anderer könnte sich eine bärige Model-Karriere vorstellen. Allgemein überwiegt die Begeisterung für das Menschliche am Bären.