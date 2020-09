40 Jahre "Ermittlungspannen" beim rechten Terror

NSU: Ermittlungsfehler oder Sabotage?

Auch die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds, der allein in Bayern fünf Menschen zum Opfer fielen, wirft 20 Jahre nach der ersten Tat weiter Fragen auf. Hätte der NSU sich nicht 2011 selbst enttarnt und seine Taten in einer Bekenner-DVD offen gelegt, wären die Morde womöglich noch heute ungeklärt. Denn die Behörden hatten vor allem im Umfeld der Opfer und deren Familien ermittelt. Das liege einerseits an einem institutionellen Rassismus in den Behörden, sagt Fachjournalist Andreasch:

"Ich würde aber sagen, in einigen Fällen muss man davon ausgehen, dass es sich auch um Sabotage handeln könnte. Das kennen wir beispielsweise aus dem Abschlussbericht des ersten NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen. Darin haben alle Fraktionen geschrieben, dass durchaus davon ausgegangen werden muss, dass es sich eben nicht um bloße Versäumnisse oder Fehler, sondern um eine bewusste Sabotage zwischen Behörden gehandelt haben kann. Also in dem Fall, dass Inlandsgeheimdienste, Verfassungsschutzämter Informationen nicht an die Polizei gegeben haben, dass Observationen abgebrochen wurden, dass Observationsergebnisse nicht weitergegeben wurden und dass mögliche Verhaftungen oder potenziellen mögliche Verhaftungen von Täterinnen und Tätern hintertrieben worden sind von Behörden." Robert Andreasch

Sicher ist: Nach der Selbstenttarnung des NSU haben Polizei und Geheimdienste kompromittierende Unterlagen gezielt vernichtet – hunderte Akten wurde geschreddert.